Aníbal Vázquez, alcalde de Mieres: «Han atacado el único patrimonio que tengo, mi honestidad» El alcalde de Mieres, arropado por compañeros del partido, a la salida de la comisaría tras presentar la denuncia por los pasquines. / Jesús Manuel Pardo El alcalde de Mieres (IU) denuncia ante la Policía Nacional los pasquines que le acusan de cobrar dinero negro ALEJANDRO FUENTE Mieres Jueves, 2 mayo 2019, 19:18

Pasadas las doce del mediodía, el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez (IU), bajaba por las escalinatas de la comisaría de la Policía Nacional ubicada en La Mayacina. Acababa de interponer una denuncia para determinar la autoría de los pasquines que le acusan de cobrar un sueldo en dinero negro, hojas que fueron encontradas por todo el concejo en la madrugada del pasado martes. A la puerta le esperaba un nutrido grupo de ediles y miembros de la coalición para trasladarle su apoyo. «Es algo que no se puede dejar pasar, no es normal en democracia; me parece una auténtica barbaridad». El regidor afirmó que se encuentra bien, pero puso el acento en que es la familia la que lo sufre. «Ellos saben que pasan cosas cuando uno está en política, pero no esto. No recuerdo que haya pasado algo en el municipio a este nivel. Había una clara intencionalidad de deteriorar el único patrimonio que tengo, que es mi honestidad y honradez, y tratar de influir en las elecciones municipales. Confío en que no logren ni una cosa ni la otra», destacó.

El regidor indicó que ya se ha iniciado la investigación del caso. Como primer paso del proceso, los agentes visionarán las grabaciones de las cámaras de seguridad que han entregado numerosos comercios del municipio de forma voluntaria. «No obstante, pedimos la colaboración ciudadana para poder determinar la hora en la que pudieron actuar quienes inundaron todo el concejo con los pasquines. Confiamos en que todo se esclarezca rápidamente, lo siguiente que haremos será presentar denuncia ante el juzgado», afirmaba la coordinadora de la formación en el concejo, Beatriz González. La Policía Nacional, proseguía, tiene claro que se trata de un grupo organizado «porque los pasquines aparecieron desde Baíña a Turón».

González calificó de «práctica mafiosa» el que se haya «inundado» el concejo con los pasquines. En la hoja que ha circulado por la localidad y que ha sido tirada por varias calles no figura firma alguna. En ella se puede leer que el regidor «presume de no cobrar» por su cargo, «pero lleva ocho años cobrando 1.500 euros al mes en dinero negro». Entiende que se ha intentado hacer un daño personal a Aníbal Vázquez «en algo que es incuestionable, que es su honestidad».

Hasta Mieres también se desplazó el secretario de organización de Izquierda Unida en Asturias, Alejandro Suárez, máxima autoridad en la coalición tras la dimisión de Ramón Argüelles como coordinador general. «Este hecho es completamente inútil –decía en referencia a los pasquines–, pero no deja de ser gravísimo; tenemos que reaccionar como organización, por la persona que ha recibido el ataque, Aníbal, y para erradicar estos comportamientos de la sociedad. Estamos hablando de hechos 'ultras'». Suárez subrayó que el alcalde cuenta con todo el apoyo de la organización regional y federal.

Vázquez también ha recibido el apoyo de todos los partidos de la oposición en el Ayuntamiento con representación (PSOE, PP y Somos).