Antena 3 informa desde Puente de los 'Cierros', Asturias Conexión en directo de Antena 3 desde Puente de los Fierros. Una conexión en directo desde la localidad asturiana de Puente de los Fierros para informar sobre el corte del tráfico ferroviario dejaba a la región atónita por la nueva toponimia del lugar ELCOMERCIO.ES Miércoles, 5 diciembre 2018, 19:36

Si el corte ferroviario entre Asturias y la meseta por el riesgo de desprendimiento de una roca de enormes dimensiones sobre las vías aísla estos días un poco más la región, el reflejo de la noticia que se pudo ver en Antena 3 ha desolado aún más a los espectadores asturianos. La cadena nacional estaba haciendo una conexión en directo en el mediodía de este miércoles desde Puente de los Fierros para explicar la situación en la que se encontraba el tráfico ferroviario cuando el rótulo identificador rebautizaba a la localidad lenense como Puente de los 'Cierros'.

No es la primera vez que las cadenas de televisión nacionales comenten errores con la toponimia o los emplazamientos en Asturias. El verano pasado, sin ir más lejos, La 1 de Televisión Española localizaba la playa de San Lorenzo en Oviedo y no en Gijón. Un error grave por partida doble ya que la capital del Principado no tiene costa.

