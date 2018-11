Anulan un préstamo de 4.000 euros que imponía 9.000 en intereses La magistrada de Lena considera que el crédito es nulo por tener carácter «usurario» y recurre a una ley de 1908 contra este tipo de prácticas A. FUENTE POLA DE LENA. Jueves, 22 noviembre 2018, 00:23

La pesadilla para un vecino de Pola de Lena comenzó en 2005 cuando fue a contratar un viaje a Praga en una agencia que ya no se encuentra abierta. «Me ofrecieron abonar el viaje de 700 euros con una tarjeta bancaria y que tenía un descuento». Roberto de la Riva, que así se llama el usuario, recibió después, ofertas de créditos. «Solicité en 2006 hasta 4.000 euros porque tuve una necesidad, pero esa cifra se convirtió en una gran deuda». Pagó más de 10.000 euros y la entidad le reclamaba otros 3.000.

Ahora el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lena ha anulado ese préstamo por considerarlo «usurario». Lo curioso es que la juez recurre a una ley de 1908 que dispone que «el prestatario estará obligado a entregar tan solo la suma recibida y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado».

El cliente de la tarjeta veía cómo año tras año, a pesar de pagar las cuotas fijadas por la entidad, veía como la deuda iba en aumento. «Ésta nunca acababa; hasta que puse el caso en manos del abogado Daniel Sánchez Bayón quien me recomendó no abonar un euro más y acudir a los tribunales. Ahora me acaban de quitar un gran peso de encima», señalaba. A pesar de la buena noticia, explicaba, el dinero no lo ha recibido porque cabe recurso por parte de la emisora de la tarjeta de crédito.

En el fallo, la magistrada estimó íntegramente la demanda interpuesta por Roberto de la Riva y declaró que el contrato suscrito entre el usuario y la entidad demandada «es nulo por contener un interés usurario. También el contrato opcional del seguro de protección de pagos comercializado por la propia demandad», por lo que ha condenado a la entidad al reintegro de la cantidades abonadas durante la vida del crédito por cualquier concepto que exceda la cantidad dispuesta de 4.000 euros, con el interés legal desde la fecha de pago.

De la Riva se quejaba de que este tipo de empresas tienen recursos y herramientas para amedrentar al usuario. «Una vez dije que no era normal que la deuda creciera tanto y me dijeron que 'no era su problema'». Por eso, recomienda a las personas que hayan suscrito este tipo de préstamos a acudir a los tribunales «para defender nuestros derechos como consumidores y evitar este tipo de prácticas».