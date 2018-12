Archivan por segunda vez la denuncia de la alcaldesa de Lena por injurias Gema Álvarez. / N. R. Gema Álvarez llevó ante los tribunales a un lenense que criticó su actitud ante los anónimos que recibió el portavoz del PSOE ALEJANDRO FUENTE POLA DE LENA. Lunes, 24 diciembre 2018, 01:13

«Soy Joserra Alonso y, hace algunos meses, la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez Delgado, me denunció por injurias, que no es una comida vegana sino un delito. Por esa demanda he tenido que comparecer en un juzgado del concejo en calidad de investigado». Eso ocurrió el pasado lunes día 16, cuando el denunciado acudió desde Alicante, donde reside desde hace 20 años por trabajo, para testificar. «Bueno, tenía previsto venir por las fiestas navideñas, así que adelanté mis vacaciones para estar ante el juez». ¿Por qué fue denunciado? Todo comenzó cuando el portavoz del PSOE en el concejo, Daniel Sánchez Bayón, denunció que recibió anónimos insultantes y amenazantes.

«Sigo con atención la vida política y lo que acontece en mi concejo a pesar de estar lejos, y no pude dejar de lado una serie de comentarios hechos por la alcaldesa en un Pleno, que vi en un vídeo, dudando de la veracidad de lo que había denunciado el socialista». Por eso, publicó en una red social un texto titulado 'La manada'. «No era ofensivo para nada ni insultante, simplemente hice un paralelismo con la estrategia del abogado de 'La manada' con la alcaldesa: poner en duda la condición de víctima, incluso que hubiera recibido esos anónimos. Hice un texto crítico y la regidora se sintió aludida. Por eso me denunció».

Y no una vez, sino dos. La primera fue en noviembre de 2017, acusando al denunciado de injurias. Se archivó. Pero la alcaldesa prosiguió con su lucha y recurrió. El juez no tardó mucho en volver a archivar esta segunda demanda tras la declaración del investigado.

«Que te acusen de un delito no es plato de gusto, pero allí me presenté yo, ante el juez, para rendir cuentas ante la Justicia, tal y como esperaba la alcaldesa. He de aclarar (y agradecer), que no fui torturado en ningún momento, y que tanto el juez como el abogado acusador elegido por la regidora, me trataron con exquisitez», explicó.

A preguntas de EL COMERCIO, el denunciado dijo que no era «para nada» socialista. En su opinión, «todos los ciudadanos tenemos derecho a expresar libremente nuestra opinión. Es más, tenemos el deber de hacerlo, de comprometernos sin miedo. Si dices la verdad, ni siquiera la alcaldesa que dice representarte puede lograr que te consideren un delincuente. Jamás votaría a un candidato o candidata que pretendiera hacer callar a sus administrados». Se pregunta «¿Qué cabe esperar de un representante que no acepta al discrepante?».