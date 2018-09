La Audiencia ratifica la absolución del exalcalde de Caso Tomás Cueria Cueria, exalcalde de Caso. / ROMÁN Acusado por IU de un delito de prevaricación, el socialista afirma que «se demuestra que siempre trabajé por el bien del concejo» ALEJANDRO FUENTE CASO / OVIEDO. Miércoles, 5 septiembre 2018, 00:13

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias desestima el recurso, presentado por el Ministerio Fiscal, contra la sentencia fechada el 19 de febrero de 2018 del Juzgado de lo Penal número 1 de Langreo. El fallo confirma en todos sus términos la absolución del exalcalde de Caso, Tomás Cueria, del delito de prevaricación del que fue acusado.

La sentencia no ve probado, en contra de los criterios del recurso de la Fiscalía, que el acusado actuara en 2015 a sabiendas de que los trabajos y servicios respecto a los que autorizó el pago de las correspondientes facturas -levantando los reparos que previamente formuló la secretaria-interventora municipal-, se ejecutaron careciendo del soporte legal, al omitirse el proceso administrativo correspondiente a la adjudicación de los mismos.

Asimismo, la Fiscalía había pedido la declaración de nulidad del juicio y de la sentencia por error en la valoración de la prueba y al entender que existe una falta de racionalidad en la motivación fáctica de la sentencia, lo que también se rechaza ahora en la resolución. Contra este fallo, cabe todavía un recurso de casación.

Denuncia política

El exalcalde casín manifestó, nada más conocer el fallo, que «se demuestra que siempre trabajé por el bien del concejo. En política, no vale todo». Sobre si se plantea ahora regresar a la vida política pública, indicó que «la sentencia no es firme, por lo que todavía no, pero habría que pensarlo mucho para dar este paso ante los ataques, como éste, que se reciben. Mi familia y yo mismo lo pasamos muy mal por el uso que se hizo de este caso en la pugna política. De eso ya no nos puede resarcir nadie», se quejó. Y es que este proceso se inició en agosto de 2015, cuando IU presentó una denuncia ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en un contrato para acometer desbroces. Después, se amplió a otros tres más con diferentes empresas. Todos los casos, advirtió Cueria, comenzaron con la Corporación anterior, regida por IU. Al exregidor se le abrió juicio oral a finales de junio de 2017 y, cumpliendo con el código ético socialista, presentó su dimisión al mes siguiente.

En detalle, Cueria dio orden de pagar a cuatro empresas diferentes por los servicios que habían realizado al Ayuntamiento, a pesar de que la secretaria-interventora había mostrado su disconformidad en 2015. Algunos de estos pagos se venían realizando desde 2004. IU denunció al regidor. La Fiscalía del Principado le pidió once años de inhabilitación para empleo o cargo público por presunto delito de prevaricación.