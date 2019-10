Aumentan las alertas vecinales por los nidos de vespa velutina en San Martín Uno de los nidos en la zona de Santa Ana, en El Entrego. / E. C. IU reclama al equipo de gobierno «mayor esfuerzo y rigor, porque hay avisos que no son atendidos o la retirada se demora excesivamente» M. VARELA LANGREO. Sábado, 19 octubre 2019, 01:32

Cada vez se registran más avisos por la presencia de nidos de avispa asiática, lo que demuestra «la extensión de esta especie invasora en el municipio». Lo dice Izquierda Unida de San Martín del Rey Aurelio, que hace especial énfasis en su erradicación. «Pedimos que se haga un mayor esfuerzo y rigor en el control y eliminación de esta especie invasora para evitar que haya un serio peligro para las personas y un daño ambiental irreparable».

En este sentido, la coalición de izquierdas apunta que «no se puede obviar los daños a las colmenas de abejas y la merma de la producción de los frutales como consecuencia de la reducción del número de polinizadores». Recuerda, asimismo, el reciente acuerdo del Pleno municipal, adoptado por unanimidad, sobre dicha problemática. «Sin embargo, más allá de las declaraciones de intenciones y buenas palabras, en el Ayuntamiento no se ve movimiento promoviendo actuaciones concretas ni coordinación alguna». «Lo constatan -agrega- las constantes llamadas y avisos de los vecinos para retirar nidos, que no son atendidos o inexplicablemente se demoran excesivamente, clara demostración de que no se toma en serio el problema o que se actúa incorrectamente».