El aumento de los controles de droga aplaca las quejas vecinales en Mieres Samara Llano, con su hijo Pelayo, en la antigua estación del Vasco, donde un niño se pinchó con una jeringuilla usada el pasado miércoles. / FOTOS: JESÚS MANUEL PARDO Creen que el incremento de la vigilancia acordado el viernes por las fuerzas de seguridad es «necesario para evitar actos incívicos» ALEJANDRO L. JAMBRINA MIERES. Domingo, 19 agosto 2018, 01:19

Siguen sobrecogidos tras conocer que el miércoles pasado un niño de dos años se cayó sobre una jeringuilla usada en las inmediaciones de la antigua estación del Vasco. Para muchos, la presencia de dicha jeringa pone de manifiesto el incremento del consumo y venta de droga que, sostienen, se está produciendo en la zona que rodea el parque Jovellanos. Esta alarma se ha mitigado tras la reunión mantenida el viernes entre el Ayuntamiento y los cuerpos de seguridad municipales. Tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Policía Local y la Guardia Civil de Mieres se comprometió públicamente a aumentar la vigilancia en el concejo, pese a que indican que, según sus datos, no hay tal incremento en la venta de estupefacientes.

La medida ha sido bien recibida por los ciudadanos. Sobre todo, por los que frecuentan la zona centro de Mieres. «Es cierto que en alguna ocasión se ve a gente consumiendo por los alrededores del parque, especialmente junto a la antigua estación, un lugar donde se pueden resguardar y pasar la noche». Son palabras de Chema Gallego, cliente habitual de algunos de los bares de la zona. «Por eso, agradecemos mucho que la Policía haya decidido aumentar la vigilancia. Es algo muy necesario porque se les ve muy poco por aquí y su presencia podría alejar a quienes mantienen comportamientos incívicos», añadía otro vecino, Luis Baró.

Por su parte, el colectivo vecinal de Santa Marina, el más activo en el área afectada, mantiene un discurso de tranquilidad y de confianza en los cuerpos policiales. «Mieres siempre ha sido un lugar tranquilo y estamos seguros de que seguirá siéndolo con las medidas policiales que se han tomado esta semana», asegura el presidente de la asociación, Ángel Prado. Afirma también que la agrupación «tiene un contacto muy directo con la Policía y con el Ayuntamiento, que siempre toman nota de los incidentes ocurridos».

«La alarma no es positiva»

También se ha suscitado el debate entre los comerciantes. Jorge Pérez lleva nueve años al frente del Taxi-Bar Palma, una cafetería colindante al parque de Jovellanos. En su opinión, «estos han sido casos aislados que no deben preocupar tanto a los mierenses. Es cierto que antes existía un gran problema con la droga, pero ahora Mieres es un lugar tranquilo y algo como lo del pinchazo es una rareza».

También insiste en que las medidas planteadas por el Ayuntamiento para reforzar la seguridad del barrio son muy acertadas. «Esto tranquilizará a todos los vecinos, sobre todo a los padres y madres que traen a sus hijos al parque. La alarma social que se ha generado durante esta semana no es positiva para nadie, y mucho menos para quienes tenemos un negocio en esta zona», confiesa.

Samara Llano juega cada día junto a la estación del Vasco con su hijo Pelayo, de tres años. Cuando se le pregunta por el suceso, asegura no estar preocupada. «Paso a diario por esta zona y he tenido la suerte de no encontrarme nada desagradable, mucho menos jeringuillas. El grupo de madres que frecuentamos el parque no conocemos al niño que sufrió el pinchazo, pero estamos seguras de que ha sido un caso aislado que no debería de volver a repetirse nunca», comenta.