El Ayuntamiento de Langreo y la plantilla municipal acercan posturas Empleados municipales encerrados ayer en el salón de plenos. / J. C. R. La plataforma sindical está dispuesta a ceder los cuatro días de 'griposos' y el Consistorio aplicará de inmediato las 35 horas semanales MARTA VARELA LANGREO. Jueves, 7 marzo 2019, 00:12

Acercamiento de posturas en el conflicto laboral que concierne al Ayuntamiento de Langreo. No se descarta que hoy la plataforma sindical dé por concluido el encierro en el salón de plenos que comenzó el 25 de febrero para exigir al equipo de gobierno negociación y la aplicación de las 35 horas semanales.

Este principio de acuerdo ha llegado el décimo día de encierro. Ayer, en la misma sala en la que los empleados municipales descansan y protestan a partes iguales, se celebraron varias reuniones entre la plataforma que aglutina a todos los sindicatos con representación municipal y el Ayuntamiento. La plataforma sindical ha cedido y está dispuesta a renunciar a los cuatro días denominados 'griposos', gracias a que en el nuevo convenio se pagará el 100% desde el primer día que se coja la baja laboral. No obstante, advierten al equipo de gobierno de que «son irrenunciables las 50 horas de conciliación familiar, fruto de la negociación de un convenio con una subida de cero euros». Desde el Consistorio se está dispuesto a aplicar de inmediato la jornada laboral semanal de 35 horas. Un acercamiento, sí, pero que no sirvió para abandonar el encierro en las dependencias municipales langreanas, pero que ha propiciado que a lo largo de esta mañana continúen las negociaciones para desbloquear el problema. Queda pendiente por renovar el dinero destinado a Fondo Social (70.000 euros para toda la plantilla), y otros flecos incluidos en el convenio colectivo. Los representantes sindicales aseguran que «no hay ningún tema en el que no pueda llegarse a un acuerdo».

El encierro podría alargarse hasta el 12 de abril y que están llevando a cabo 21 trabajadores divididos en turnos de tres días. El mayor enfrentamiento entre ambas partes se produjo el pasado jueves, cuando el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, decidió suspender el pleno tras el alboroto y los aplausos de la plantilla presente, al oírle decir que se arrepentía de haber colaborado en temas laborales en la anterior legislatura.