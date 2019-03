«Con la Banda de Música de Mieres hay una deliberada falta de apoyo municipal» La Banda de Música de Mieres, ayer, durante un ensayo dirigido por José Juan García. / E. C. La dirección del grupo considera que trabaja en una situación precaria, mientras que el Consistorio ve en ello «una campaña de difamación» MARTA VARELA MIERES. Domingo, 24 marzo 2019, 01:30

Falta de entendimiento entre la dirección de la Asociación Mierense Amigos de la Música (AMAM), que gestiona la laureada Banda de Música de Mieres, y el Ayuntamiento. Los primeros consideran que hay una «deliberada» falta de apoyo municipal. Y así lo plasmaron tanto en las redes sociales como en las reuniones mantenidas con otras formaciones políticas como el PP o Imaxina Mieres.

Esta opinión es considerada por el equipo de gobierno como «una campaña de difamación». Por ello, desde el Consistorio quieren aclarar que existe «una instrumentalización política de esta banda por parte del Partido Popular y de personas de la directiva de AMAM afines al PP. Lamentamos esta situación, más aún teniendo en cuenta que hay menores de edad en una agrupación que no tendría que verse inmersa en una polémica que poco o nada tiene que ver con la actividad de la banda y mucho menos con intereses políticos y partidistas». Recalca además que la agrupación musical tiene a su disposición en estos momentos cuatro aulas en la Casa de la Música que, «como no podía ser de otra manera, se les ceden para su actividad y ensayos».

Sin embargo, la dirección de esta formación afirma que no cuenta con suficiente espacio para reuniones y/o gestiones en este equipamiento musical. Sus quejas se centran también en las escasa fechas que se les han otorgado para actuar en el municipio. No actuarán en La Folixia y temen que no se haya informado de la necesidad de espacio para ellos en las fiestas patronales de San Xuan. «No nos ha informado de la necesidad de meter por registro el día, hora y lugar para actuar. Nos quedaremos con las migajas», explicaron ayer.