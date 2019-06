La banda tributo a Dire Straits actuará en Les Feries de Otoño de Lena M. VARELA POLA DE LENA. Lunes, 1 julio 2019, 01:39

La nostalgia del rock and roll espera llenar Pola de Lena. Uno de los grandes espectáculos musicales del momento llegará a Pola de Lena, en sus Feries de Otoño. La formación Real Straits The Spirit of Dire Sraits' actuará en la capital lenense el próximo 13 de octubre, en la plaza Alfonso X El Sabio.

La formación musical está formada por siete músicos españoles con un alto reconocimiento internacional, que en cada uno de sus espectáculos recrean los clásicos inmortales de Dire Straits, sorprendiendo y emocionando a los más fieles seguidores de la mítica banda británica. Un recorrido histórico a través de toda la biografía con notas musicales.

Se calcula que más de 30.000 espectadores han acudido a sus conciertos en España durante los últimos tres años. En enero actuaron en el Centro Niemeyer agotando las entradas días antes del espectáculo y acumulando grandes críticas tras convencer al auditorio.