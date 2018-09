«Barbón me expresó el deseo del PSOE de rehabilitarme, pero desconozco la forma» Adrián Barbón. / M. ROJAS El exalcalde de Caso Tomás Cueria señala que no se ha planteado volver a la política activa tras la denuncia de IU y su posterior absolución A. FUENTE CASO. Lunes, 1 octubre 2018, 00:47

Tomás Cueria vive ahora centrado en su familia y en su trabajo. En la mañana de ayer se disponía a realizar una excursión por el entorno de Brañagallones, pero la actualidad, a veces, obliga a expresar una posición. «Estuve en contacto hace poco con el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón y me informó de la intención del PSOE de rehabilitarme, de repararme de algún modo el daño ocasionado mientras era alcalde». ¿Eso significa que pueda encabezar una posible lista electoral para la Alcaldía en las próximas elecciones? «No, eso depende de muchos factores y no me lo planteo ahora mismo. Lo que digo es que desconozco cómo se me quiere compensar todo lo que sufrí».

La petición para rehabilitar a Cueria la expresaba el sábado quien le sucedió en el cargo tras dimitir Cueria, dando cumplimiento a lo firmado en el código ético del PSOE: si se abre juicio oral por una causa, hay que abandonar el cargo. En julio de 2017 Miguel Ángel Fernández Iglesias se vio obligado a asumir la Alcaldía. «Cumplió con todo lo estipulado por el PSOE, abandonó el cargo en función de lo suscrito en el código ético y ha sido absuelto de todo. Considero que bien merece una rehabilitación por parte del PSOE, que a veces se olvida de las personas», afirmaba el actual regidor. Con esta postura, el responsable municipal quiere abrir la puerta a que la formación vuelva a confiar en Cueria para encabezar la lista electoral con vistas a los comicios de mayo.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias desestimaba -a principios de mes- el recurso presentado por el ministerio fiscal contra la sentencia fechada el 19 de febrero de 2018 del Juzgado de lo Penal número 1 de Langreo, que ahora confirma en todos sus términos y que había absuelto al exalcalde de Caso del delito de prevaricación del que venía siendo acusado. Todavía queda por resolver el recurso de casación, que Cueria espera salga de forma inminente.

Daño moral

«En su momento tuve que presentar la dimisión por una denuncia formulada por Izquierda Unida», recuerda Cueria. «El daño ya está hecho, fue una vía que vieron para aprovecharse del código ético de mi partido para echarme del Ayuntamiento; agradezco las palabras expresadas por el alcalde de Caso», señalaba. Cueria asegura que «siempre» ha estado tranquilo en su actuación al frente del equipo de gobierno local. «Tuve que sufrir durante mucho tiempo esta situación a pesar de que se sabía que había actuado de forma correcta. IU sabía que no había nada (irregularidades en contratos), por eso el daño moral va a ser muy difícil de reparar». El exalcalde dice que quiere esperar a que haya una sentencia firma para adoptar una decisión sobre su futuro político. «También está mi familia, a la que se hizo mucho daño».