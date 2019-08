Barbón mediará para que Industria adelante dinero de los fondos mineros Adrián Barbón, con los alcaldes de la Asociación de las Comarcas Mineras (Acom). / PABLO LORENZANA El presidente del Principado reconoce que la inestabilidad política actual puede «lastrar» el proceso por el «difícil margen de negociación» SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Sábado, 10 agosto 2019, 01:23

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, se comprometió ayer a mediar con el Gobierno central, concretamente con el Ministerio de Industria, para que adelante el dinero de los fondos mineros del periodo 2013-2018 que aún están pendientes. Respondió así a la petición que le formularon los quince alcaldes asturianos integrados en la Asociación de las Comarcas Mineras (Acom) durante la reunión celebrada en la sede presidencial.

«Vamos a hablar con el ministerio a ver de qué forma y manera se pueden generar esos anticipos», explicó Barbón al término de la reunión, quien añadió que el objetivo es que «permita que se inviertan esos 130 millones de euros que, de otra manera, estarían en peligro».

No en vano, el presidente autonómico reconoció que la inestabilidad política que actualmente vive el país «puede lastrar» el asunto. El Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue en funciones, recordó, y «hay determinadas cuestiones en las que tiene difícil margen de negociación».

Los alcaldes de las comarcas mineras aprovecharon el encuentro para pedirle también que en la comisión de cooperación, formada por el Gobierno de España y los autonómicos, esté una delegación de Acom.

Están preocupados, además, por la posibilidad de que se vayan a perder más fondos mineros por no contar con la financiación municipal necesaria. Así lo trasladó el vicepresidente de Acom y alcalde de Morcín, Maximino García 'Mino'. A su juicio, el presidente del Principado conoce las necesidades de los municipios mineros y esperan que «su presión política», unida a la de Acom, tenga efecto en la reunión prevista para septiembre con Industria y «estos problemas queden resueltos y no se pierdan más recursos de los fondos mineros, que bastantes se perdieron ya».

García explicó que los últimos cambios normativos limitan la capacidad de actuar de los ayuntamientos a la hora de acceder a esa financiación y lamentó que se hayan hecho sin tener en cuenta la realidad de cada municipio. Pueden, remarcó, perder los fondos si se mantiene el 31 de diciembre de este año como fecha tope para la firma de los convenios. «Nos tocó negociar algunos de estos planes y lo que no podemos asumir es que al final los fondos mineros no valgan para nada, cuando realmente el problema que tenemos es que la ejecución no llega por problemas de financiación económica», lamentó. El problema es claro, sentenció García: «Sin el adelanto de estas partidas, habrá ayuntamientos que no podrán financiar proyectos al no tener los recursos económicos necesarios».