«Todavía hay barreras mentales» Las 38 estudiantes asturianas que han sido seleccionadas por su vocación científica, en la 'masterclass' de ayer. / JESÚS MANUEL PARDO La Felguera acogió la quinta 'masterclass' del programa. Unas cuarenta chicas habían sido seleccionadas entre casi 250 aspirantes El proyecto Stem Talent Girl fomenta las vocaciones tecnológicas entre las chicas ALEJANDRO FUENTE LA FELGUERA. Domingo, 17 marzo 2019, 01:36

«Las chicas tienen posibilidades profesionales a partir de una carrera de ingeniería. Quiero que vean que se pueden dedicar a lo que quieran». Lo aseguraba ayer Yolanda Fernández, directora de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Innovación y Calidad de EdP España, quien fue la protagonista de la quinta 'masterclass' en Asturias del proyecto Stem Talent Girl, que se celebró en el Nuevo Teatro de La Felguera. «Tenemos que fomentar las vocaciones de este tipo de carreras, porque a veces es difícil que ellas perciban lo que hay detrás, ya que suelen asociarlo con profesiones muy masculinas. Están bien este tipo jornadas para que tengan una visión más amplia», afirma.

En la charla participaron 38 estudiantes, seleccionadas de un total de 247 alumnas de segundo y tercer curso de Secundaria, inscritas en el programa 'Science for Her'. ¿Son todavía necesarias estas iniciativas? «Es cierto que ya no hay barreras físicas; probablemente sean obstáculos mentales, ya que vivimos en una sociedad que a veces identifica determinados roles con ciertos sexos y eso no está resuelto del todo, y ellas lo perciben así». Lo comprobó, por ejemplo, en las cuestiones que plantearon las chicas: «Me preguntaban si me sentí discriminada como ingeniera; ellas perciben que no es igual la situación. Hay que trabajar más en ese sentido y estas jornadas profundizan en este aspecto».

Ingeniera de Minas por la Universidad de Oviedo, Yolanda Fernández es actualmente directora de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Innovación y Calidad de EdP en España y miembro de los comités de Innovación y Gestión de Stakeholders de la compañía energética. Su actividad profesional comenzó en Arthur Andersen, hasta su incorporación en 1989 a Hidroeléctrica del Cantábrico, actualmente EdP España, donde ha ejercido responsabilidades que van desde los estudios estratégicos a la dirección de Relaciones Corporativas y Jefe de Gabinete de la Presidencia durante el cambio accionarial.

«Los cambios sociales siempre son difíciles, la mejor forma de que vean que sí que hay avances es con ejemplo, porque es complicado percibirlo. Por eso contamos nuestras experiencias y les viene muy bien». Yolanda Fernández aseguró a las jóvenes que lo van a tener más fácil en su futuro profesional, «porque hay objetivos que se han fijado para el 2030 para la integración y el aumento del porcentaje de las mujeres en las empresas, no solo en número sino también para su incorporación en puestos de responsabilidad».

Proyecto de referencia

Stem Talent Girl se ha convertido en el proyecto de referencia en España para el fomento del talento en chicas. En Asturias se celebra su primera edición con CTIC Centro Tecnológico como entidad encargada de la coordinación de las actividades en la región y gracias a la colaboración de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, la de Educación y ASTI Mobile Robotics, así como el impulso de FADE, Femetal y Seresco. Han sido clave igualmente las esponsorizaciones a cargo de Valnalón como patrocinador 'oro', Ayuntamiento de Gijón, Oviedo Emprende y EdP España entre otros.

Fernández también tuvo oportunidad de hablar del reto medioambiental de su compañía. Destacó que las térmicas de carbón tiene un ciclo de vida útil determinado «e intentamos que estén en las mejores condiciones para funcionar mientras sean viables».