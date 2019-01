El barrio de El Pilar se reivindica como símbolo de la emigración Los vecinos, durante la comida de hermandad. / J. M. PARDO Cerca de 200 antiguos vecinos de esta zona de Lada se reunieron en una comida llena de recuerdos y vivencias M. VARELA LANGREO. Domingo, 13 enero 2019, 02:48

«Pasamos de ser unos pocos guajes a llenar el barrio. Nos pasamos el día en la calle jugando todos juntos, no importaba si éramos asturianos, extremeños o andaluces. Así relataba la vida de decenas de niños en los años 60 en el barrio de El Pilar, en el distrito langreano de Lada, José Fernando Rodríguez. Como muchos otros, tras su adolescencia se marchó del barrio, y ahora vive en Gijón donde trabaja en dependencias municipales. Su hermana Lilian le acompaña todos los años. «Tenemos grandes recuerdos que no queremos perder, es un encuentro para charlar y recordar a mucha gente. A las primeras comidas vinieron algunos padres que ya no están entre nosotros, ahora nos toca a los hijos seguir adelante».

Recuperando ese espíritu de convivencia, donde el ser emigrante o langreano era lo menos importante, se reunieron cerca de 200 personas en la quinta comida. Un encuentro que coincide con el 60 aniversario de la creación del barrio. José Luis Ordiales recordaba como «cuando llegué había solo tres pabellones, Duro Felguera construyó en el año 59 once más y se creó un barrio lleno de vida». Se derribó 2002 y hoy esos recuerdos están bajo una área deportiva que conserva su nombre.