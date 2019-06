«EdP no da a Caso ni los buenos días y debe compensar por el pantano de Tanes» El alcalde de Caso, el socialista Miguel Ángel Fernández Iglesias. / JUAN CARLOS ROMÁN «Quiero entenderme con esta empresa pero, si no, nos veremos donde haga falta porque debemos mejorar el concejo y eso se hace con dinero» Miguel Ángel Fernández Iglesias Alcalde de Caso ALEJANDRO FUENTE CASO. Domingo, 23 junio 2019, 02:04

Miguel Ángel Fernández Iglesias (PSOE) asumió la Alcaldía de Caso tras la marcha forzada de Tomás Cueria, en el verano de 2017, por dar cumplimiento al código ético de su formación al verse involucrado en un proceso judicial del que después quedó totalmente exonerado. Era por primera vez cabeza de lista en los últimos comicios municipales y el resultado fue el de la mayoría absoluta con cinco ediles en una Corporación de nueve.

-¿Qué le reclaman sus vecinos?

-Somos un municipio ganadero, no podemos obviar que en este sector tenemos un problema importante por culpa de daños de la fauna salvaje. Y vivimos en una zona de alta montaña, lo que multiplica los problemas, porque los servicios que hay que dar son muy costosos y los que nos deben de dar, la mitad de ellos, dejan bastante que desear. Lo que recibimos es de segundo orden, no es lo mismo que estar en pleno centro de la región.

-¿Cuál es su prioridad en este mandato que comienza?

-Caso es muy solidario con el resto de Asturias, sobre todo, en temas de agua. Y no solo a través de Cadasa, también lo somos con empresas que, de alguna manera, no están atendiendo las necesidades de los vecinos. Me refiero a EdP, que tiene que empezar a mirar a este municipio, porque si tiene un 60% de la responsabilidad y del aprovechamiento del pantano de Tanes, hay que recibir contrapartidas.

-¿Como cuáles?

-De EdP no nos da ni los buenos días. Creo que eso lo dice todo. Mientras que una empresa pública, como Cadasa, hace aportaciones a este concejo. Es poco entendible que la productora eléctrica, que tendrá sus beneficios, se lleve todo sin dar nada. Me gustaría llegar a entendimientos con esta mercantil. Y si no, nos veremos donde haga falta porque es mi obligación mejorar el día a día de mis vecinos; y hoy día no se hace con nada más que con dinero, y de eso hay poco en todos los sitios. No podemos permitir que no arrimen el hombro los que tendrían que hacerlo.

-¿Habrá este verano embarcaciones en estas aguas?

-Lo veo difícil, porque falta el decreto con los permisos y la concesión de la explotación. Estamos a últimos de junio y esto arrastra mucho retraso por las elecciones. Espero que este año quede solucionado y en el 2020 sea una realidad.

-El concejo estuvo aislado desde marzo hasta junio del año pasado por el argayo de Anzó. ¿Se ha hecho algo para prevenir nuevos desprendimientos?

-El mayor problema es que, en su día, la prioridad fue la construcción del pantano y no la carretera. Ya se ha dicho que hay riesgos de nuevos desprendimientos y no se ha hecho nada porque hay poco dinero. Hay una obra, desde enero, con un pueblo, Nieves, que tiene su carretera de acceso cortada a pesar de ser una obra de emergencia. Espero que empiece en breve. Las administraciones tienen que empezar a ser ágiles.