«Cuánta jodienda de pulmones tiene que tener un picador para ganar 15.000 euros» El periodista José María García da un pregón en Santa Bárbara de Mieres «que no es al uso, porque estamos sometidos al abuso de los políticos»

«Buenas tardes, saludos cordiales». Así daba comienzo anoche el pregón del veterano periodista José María García. Bajo una carpa -instalada en el parque Jovellanos de Mieres con motivo de las fiestas de San Bárbara- que estaba al completo de público, el locutor, fiel a su estilo, hizo un discurso en el que no dejó títere con cabeza en lo que a la política se refiere. Ya lo advirtió al poco de subirse al escenario: «No quiero alarmar a nadie, pero me anticipo por si alguien prefiere marcharse, no va a ser un pregón al uso, porque nada se puede hacer al uso hoy que estamos sometidos al abuso de nuestros discapacitados políticos». Y esto solo era el principio.

Quiso hilar García la situación que viven las comarcas mineras con los dirigentes que, considera, las han llevado a su estado actual. «Aprendí a respetar, a querer y a admirar a los mineros. Hoy quiero hacer un canto a estos trabajadores, ejemplo de solidaridad, bandera de amistad y reluciente ejemplo de generosidad. Han estado siempre en la barricadas de la democracia y del movimiento obrero. No son buenos tiempos para este reino de la hulla y de la bravura, baja el índice de natalidad; escribió Pepe Marco que hay concejos en Asturias donde es mucho más fácil encontrarse con un oso que con un guaje. Se han agotado las cuencas de hulla y el nacimiento de niños. Hay que reconvertir las cuencas en paraíso». Proseguía que en un país serio, precavido y justo, «donde los gobernantes pensaran en el bien general mucho más que en su riqueza personal, jamás habría sucedido esto».

Abordó la situación actual del país y de los políticos. «Al PP habría que fumigarlo», dijo en alusión a la corrupción. «Han puesto la mano en cada esquina y no ha pasado absolutamente nada, no tienen imaginación, solo ambición». Sin alejarse mucho de esta formación, se fijó en quien fue su «general secretario», en alusión a Francisco Álvarez-Cascos. «En Foro nos encontramos que entre sueldos, chófer, gasolina y otras zarangandas supone un gasto de 15.000 euros mensuales; cuánta jodienda de pulmones tiene que un picador para acuñar esa cantidad».

Tachó de mediocres a los políticos. De Casado dijo que era el 'IBM' de Aznar; «no por su inteligencia o rapidez, sino por su afabilidad; Pablo, y veme a por el periódico. Pablo, y veme a por el café. Éste preside hoy el PP». De Mariano Rajoy afirmó que era un «vago» y de José Luis Rodríguez Zapatarero, que le faltan «varios hervores».