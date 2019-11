«Se está buscando una solución», dice la alcaldesa de Lena sobre la paralización del centro de salud Gema Álvarez asegura que desconocían el recorrido del arroyo que ha obligado a suspender las obras de construcción del nuevo ambulatorio A. FUENTE POLA DE LENA. Viernes, 8 noviembre 2019, 00:10

La alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, mantendrá la próxima semana una reunión con el consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, para tratar sobre la construcción del nuevo centro de salud de Pola, en la finca de La Ería, en la que trabajan en colaboración los técnicos de ambas administraciones desde hace unos meses. La regidora aseguró ayer que el Ayuntamiento «desconocía las características del recorrido del arroyo que discurre por una finca que era particular, que lleva canalizado más de sesenta años y que no consta en ningún documento». Además, y según las informaciones técnicas de la administración local, no afectaría a la parcela donde se levantará el nuevo centro sino a la calle anexa. La actuación para la mejora de esa canalización es una obra de menor cuantía que supondrá una inversión de algo menos de 18.000 euros.

«El proyecto avanza. Muestra de ello es que los sondeos que realizó el Principado permitieron detectar esta antigua canalización y ya se trabaja para buscar una solución que, según los técnicos, es sencilla y de escasa complejidad», explicó Gema Álvarez.

La alcaldesa también destacó la buena sintonía que siempre existió con la Consejería de Salud para resolver todos los problemas técnicos que surgieron -y que previsiblemente aparecerán- como consecuencia de una obra de estas características. También quiso dejar claro que «no se puede consentir» que dificultades que «son fácilmente subsanables» y sobre las que ya se está trabajando «sirvan para desvirtuar un proyecto imprescindible y urgente para los vecinos del concejo».

Por su parte, el PSOE de Lena critica toda la gestión municipal con el centro de salud. «La nefasta y vergonzosa gestión de este asunto por parte de IU en Lena merece la inmediata dimisión de los directamente responsables de la misma», aseguran fuentes socialistas.