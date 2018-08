Una búsqueda al otro lado del Atlántico Marisabel Vázquez, en el registro de Riosa. / JESÚS MANUEL PARDO Desconoce el paradero de parte de su familia materna después de que una tía abuela, de Riosa, viajara a Estados Unidos en 1915 con sus tres hijos ALEJANDRO FUENTE RIOSA. Viernes, 3 agosto 2018, 00:26

Marisabel Vázquez Iglesias accede al Ayuntamiento de Riosa y allí comienza a rebuscar en el registro y en la documentación que se guarda desde hace décadas. En concreto, revisa los datos de los vecinos del concejo que marcharon a América a principios del siglo XX. Eran muchos quienes buscaban el sueño de una vida mejor al otro lado del océano. Esta vecina de Mieres tenía desde hace tiempo una espina clavada en el corazón: ¿qué fue de parte de su familia materna que emigró en 1915 a Norteamérica? ¿Qué fue de ellos?

La inquietud le llevó a poner un mensaje en una red social y al respuesta fue inmensa. «La verdad es que estoy sorprendida de la movilización que he logrado a ambos lados del Atlántico para poder ponerme en contacto con ellos».

En su búsqueda le acompaña el titular del Juzgado de Paz del concejo, Toni Álvarez, y en Estados Unidos hay un grupo de personas, agrupadas en la Spanish Immigrants in the United States, que se han volcado en la iniciativa. ¿Cuál es su punto de partida? «Mi tía abuela, que se llamaba María Sariego Álvarez y era de un pueblo llamado Traslasierra, en Riosa. Sabemos muy poco: que se fue en 1915 con sus tres hijos pequeños, de cinco, de tres y de un año, y que tuvieron que hacer una travesía transatlántica penosa con el objetivo, al menos eso creemos, de encontrarse con su marido que podría haber partido antes hacia Estados Unidos. No encontramos otro motivo para que se marchara de Asturias con tres niños de tan corta edad».

A partir de ese momento se rompe, casi al completo, la relación entre la familia dividida por el Atlántico. «Sabemos que algunos descendientes de mi tía abuela vinieron a España. Puede que en los años setenta, pero entonces no era como ahora, que había facilidad para la comunicación», explica.

Al poco de hacer la consulta en la web, la respuesta no se hizo esperar. La asociación Spanish Immigrants in the United States enseguida obtuvo información con la única pista del nombre de la tía abuela y de una foto de la bisabuela que se llevaron a América, una imagen tomada a finales del siglo XIX de Rosa Álvarez. «La tienen que conocer, si la ven tienen que responder», señala esta vecina de Mieres, con raíces en Riosa.

Primeros resultados

El colectivo de emigrantes obtuvo el primer resultado: «Hemos localizado la lista de pasajeros de cuando María Sariego viajó a EE UU a bordo del 'Adriatic', que zarpó de Liverpool el 25 de agosto de 1915 y llegó a Nueva York el 2 de septiembre de 1915. Viajaban con ellos sus hijas Socorro (cinco años); Rosario (tres) y Serena (un año). Se dirigía a Clarksburg, West Virginia. En el formulario puso como pariente más cercano en su lugar de origen Manuel Sariego, de Reosa (sería Riosa), Asturias».

La asociación de emigrantes y de sus descendientes destaca que su objetivo primordial es «crear un archivo multimedia para documentar la historia de inmigrantes españoles en Estados Unidos. Siempre que podamos, realizaremos nuestras propias investigaciones y publicaremos los resultados (fotos, documentales, artículos periodísticos, trabajos de investigación académica). También revisaremos investigaciones llevadas a cabo por otros -académicos, historiadores locales, documentalistas- y, de ser posible, pondremos ese material a la disposición de nuestros lectores».

Marisabel Vázquez se mostraba más que agradecida por las respuestas de todo tipo de que está obteniendo desde que inició esta búsqueda. «¿Por qué lo hago? Porque es nuestra familia, porque marcharon de aquí hace mucho tiempo y no sabemos nada de ellos y porque quiero tener un contacto con ellos, saber cómo están y cómo les fue desde esos años. Los vamos a encontrar».