Carabanzo tendrá este agosto fiesta astur, pero sin la batalla contra las legiones romanas

No pudo ser. La asociación de vecinos de Carabanzo no han podido recuperar la recreación de la batalla entre los antiguos pobladores asturianos y las legiones romanas, que accedieron por la Vía Carisa, y que se habia convertido en una cita indispensable del verano de la región. «Pero no nos rendimos, y lo que sí salvamos es la fiesta Astur para el próximo 17 de agosto; será solo un día en el que habrá, posiblemente, un mercado tradicional y alguna representación histórica, pero algo modesto», explicaba ayer una de las responsables del colectivo vecinal, Belén Domínguez.

Por eso, la satisfacción es «a medias»; no se ha logrado el objetivo último, «pero rescatamos la fiesta para que esta no caiga en el olvido y podamos seguir trabajando en recuperar la recreación de la batalla durante todo un fin de semana, como se hacía antes». Domínguez destacó que la celebración de esta jornada de fiesta va a ser posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Lena.

El año pasado se cayó del cartel veraniego de la región el Festival Astur-Romano, que había nacido hace catorce años. Fue una inicitiva de la asociación Jóvenes de Carabanzo que contó con el apoyo y el esfuerzo de todo el pueblo; de esta forma, se consiguió que todos los colectivos se involucraran en este certamen. La fiesta era un importante punto de atracción de visitantes que llenaban la población con más de tres mil personas durante un fin de semana.