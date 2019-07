Carabanzo aspira a recuperar el Festival Astur-Romano con su batalla en 2020 La última recreción de la batalla, en agosto de 2017. / J. C. ROMÁN Los actos este año se concentrarán en una sola jornada, el 17 de agosto, en la que destaca la recreación de una boda astur ALEJANDRO FUENTE LENA. Jueves, 1 agosto 2019, 00:16

La localidad lenense de Carabanzo acogerá el próximo 17 de agosto el XIII Festival Astur, con actividades que se concentrarán en una jornada y que girarán en torno a un día en la vida de los astures recreando una boda. Los actos darán comienzo a las 11 horas con la apertura del mercado y, una hora después, se celebrará el pasacalles a cargo de los grupos de baile La Flor de Xanzaina y L'Artusu de Figaredo, la Banda de Gaites Güestia y la Bandina Astur. A las 13.30 horas se celebrará la boda astur y a las 15 horas, el banquete. Las actividades concluirán con la Noche de los Druidas y los conciertos de Chus Pedro y Gabino Antuña, Spanta la Xente y La Tarrancha.

A lo largo del día habrá distintas actividades, como talleres de elaboración y lanzamiento de onda, a cargo de los Arqueros de Teverga y juegos astures para los más pequeños. La alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, destacó la labor de los vecinos para no perder esta fiesta, que ya es un referente.

Son cuatro los colectivos implicados en organizar «con mucho esfuerzo esta actividad, como son la asociación de mayores San Román, la de vecinos Mejoras de Carabanzo, el Club Ecuestre y la Banda de Gaitas Güestia. Participarán más de ochenta figurantes en las recreaciones, además de la propia gente del pueblo que se sumará la ambientación. «Habrá continuamente actividades desde las once de la mañana hasta cinco de la madrugada, con numerosos puestos en el mercado y una parrilla.

Pero este año lo que no habrá será recreación de la batalla entre astures y romanos que era la seña de identidad del festival. En 2018 no se pudo celebrar actividad alguna. Pero los vecinos no se resignan y, para este verano, han logrado rescatar, aunque sea parcialmente, el festival con el citado programa. ¿Eso quiere decir que no habrá más recreaciones de batallas? El colectivo vecinal ha intentado hacer todo lo posible por ello; «pero hemos logrado confeccionar un programa excelente en un tiempo récord, por lo que estamos seguros de que va a ser todo un éxito», señalaban. «Por eso, vamos a trabajar, después de esta fiesta, desde el primer día para poder devolver al festival a su anterior esplendor».

¿Que es lo que ocurrió en 2018? La empresa encargada de la recreación falló y no se han encontrado otras dentro del presupuesto que maneja la población.