Carcedo: «El Gobierno trabaja intensamente para abrir el centro de lesionados langreano» María Luisa Carcedo, en su intervención en el homenaje a Tino Antuña que tuvo lugar en Langreo . / E. C. Barbón culpa al PP de los retrasos en la puesta en marcha del equipamiento hospitalario de Barros MARTA VARELA MADRID / LANGREO. Domingo, 7 octubre 2018, 01:00

«El Gobierno está trabajando intensamente para que el centro de enfermedades neurológicas de Langreo pueda estar operativo lo antes posible». Así lo afirmó la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, en Madrid, a donde acudió ayer por la mañana para participar en el X Congreso Estatal que la Unión Progresista de la ONCE, que este año tiene un nuevo lema, 'Un nuevo tiempo, una misma identidad'. La asturiana no concretó plazos para avanzar en la puesta en marcha del Centro de Referencia Nacional de Enfermedades Neurológicas de Langreo, que tuvo que desistir de llevar el nombre del científico Stephen Hawking el pasado 24 de abril al no haberse conseguido la autorización para esta denominación.

Carcedo realizó realizó estas declaración casi coincidiendo en el tiempo con la referencia que hizo el secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ayer, en Langreo, a donde acudió también, por sorpresa, ya que no se la esperaba, María Luisa Carcedo. Llegó a mediodía. Fue para asistir al acto de homenaje a Tino Antuña, primer secretario general del Sindicato de Obreros Mineros de Asturias (SOMA) después de morir Franco y actual presidente de la Agrupación Socialista de Gijón.

Barbón, en su discurso en Langreo, culpó al PP del retraso en este proyecto. «Lamento la inactividad del Ejecutivo del PP en numerosos proyectos, entre ellos, el relativo al centro Stephen Hawking. Está como está porque durante siete años el Gobierno de Rajoy no movió un papel de este proyecto». No obstante, el secretario socialista depositó su confianza en que se produzcan avances en este proyecto en esta legislatura. «María Luisa Carcedo está volcada ya en sacar este proyecto adelante», aseguró Adrián Barbón.

Minutos después de realizar estas declaraciones hizo su aparición estelar en Langreo la nueva ministra asturiana en un acto organizado por La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Asturias, el SOMA y la FSA-PSOE.

La última referencia de un responsable estatal sobre la puesta en marcha del centro de referencia de enfermos neurológicos que se abrirá en Barros fue por parte de la directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Carmen Balfagón, que a finales de abril confirmó que el centro abriría el segundo semestre del este año, algo que no será posible ya que el equipamiento no cuenta con el equipamiento necesario ni con los profesionales para ponerlo en marcha. Entonces, Balfagón también anunció que el Imserso estaba haciendo ya la selección de personal para incorporar a las instalaciones. Por entonces, el centro había recibido ya 21 camas.

Está previsto que este centro de referencia nacional cuente con sesenta plazas de residencia y treinta de centro de día, pero Balfagón explicó también que «como la estancia media en residencia es de 180 días y en el centro de día, de alrededor de 120 u 80, esperamos poder dar una atención más que importante que superará las 90 personas.

Por otra parte, María Luisa Carcedo, anunció también en Madrid que el Gobierno trabaja para extender el derecho a voto a las personas con discapacidad intelectual y mostró su confianza en que esto sea una realidad en las próximas elecciones. Para Carcedo, se trata de «un requisito imprescindible» para lograr la igualdad de derechos y oportunidades.