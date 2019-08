Carmen Arbesú dice que el PP «sobreactúa» en su defensa del soterramiento

El soterramiento de Langreo y el baile de fechas para la conclusión de las obras sigue siendo un tema de enfrentamiento entre las fuerzas políticas. Ayer la alcaldesa de Langreo, la socialista Carmen Arbesú, pidió al PP «que abandone la sobreactuación en su postura» sobre la defensa el soterramiento de las vías . «Deberían centrarse y tranquilizarse porque esta vez vamos a firmar ese convenio y se va a iniciar la obra», aseveró. Y es que el viernes representantes populares autonómicos y locales aseguraron que mantendrían una reunión con responsables de Adif para conocer el proyecto a fondo.

Según la alcaldesa, a los populares no solo no les había preocupado este asunto, sino que habían «secuestrado los fondos mineros para que ese convenio no fuera adelante». «No dieron ni un solo paso en los cuatro años de gobierno local de Izquierda Unida y Podemos. Pero ahora están preocupados», remarcó, al mismo tiempo que recordaba que «el borrador del convenio lleva más de diez días a disposición de todos los grupos municipales de Langreo».

Negó tajantemente que ocultase información sobre el convenio y el proyecto y lanzó una pregunta. «¿Qué gana el equipo de gobierno? ¿Qué gano yo ocultando un convenio que nos interesa ver firmado cuanto antes a todos? Queremos que lo conozca toda la oposición y que esté sobre la mesa para que las obras se inicien con la mayor brevedad posible».