Carmen Arbesú y Jesús Sánchez inician el proceso de traspaso de poderes en Langreo La candidata del PSOE, partido más votado, se reúne con el alcalde en funciones para avanzar en el relevo A. FUENTE LANGREO. Lunes, 10 junio 2019, 00:55

Los resultados de las últimas elecciones municipales en Langreo no son del todo concluyentes al no haber una mayoría absoluta aunque sí que hubo un vencedor claro, un PSOE que obtuvo un total de nueve concejales de una Corporación de 21. Las matemáticas dicen una cosa, que es posible una alternativa, pero la lógica política apunta a que es prácticamente imposible arrebatar la Alcaldía a Carmen Arbesú a través de alguna suerte de pactos. El segundo partido más votado fue la confluencia liderada por el actual alcalde, Jesús Sánchez, de IU con Podemos (ocho concejales). Solo hay una fórmula para apartar al PSOE de la Alcaldía, una suma de IU con los dos ediles del PP y los otros dos de Ciudadanos, lo que no parece viable. Por eso, ya se han iniciado las reuniones entre Sánchez y Arbesú para el traspaso de poderes a partir de a investidura del próximo sábado día 15.

El primer encuentro entre ambos, Arbesú y Sánchez, ya se produjo la semana pasada. También la candidata socialista se entrevistó con funcionarios del Ayuntamiento.

El cifras, el PSOE logró un total de 6.968 votos de un total de 19.290 votantes, lo que supone un 36% del total. La segunda fuerza, la confluencia que encabezó el alcalde, obtuvo 6.678 votos, un 35%, a pesar de presentarse a la reelección en confluencia con Podemos. Hace cuatro años hubo un empate técnico entre socialistas e IU (seis ediles por cada formación), pero el apoyo de los cinco ediles de Somos osciló la balanza hacia el lado de Jesús Sánchez. Si se hace una comparación entre ambos resultados, de los once ediles sumado en 2015 se ha pasado a ocho de la candidatura de confluencia el pasado 26 de mayo. El PSOE por su parte, ha ganado tres concejales, de seis a nueve; el PP pierde uno (logró dos) y Ciudadanos cierra la cuenta pasando de uno a dos.

Arbesú, en una entrevista reciente a EL COMERCIO, ya dijo que estaba muy satisfecha con el resultado, «convencidos de que nuestro mensaje ha calado en los vecinos, que han sabido valorar el trabajo que venimos desarrollando. Ha sido un trabajo pausado, ordenado y constante, y no de los últimos quince días deprisa y corriendo».

«La gente votó por el cambio, por otra manera de gobernar Langreo».

Consciente de que no tiene una mayoría absoluta, dijo que los socialistas nunca cierran la puerta a nadie, «siempre estaremos ahí para hablar y negociar por el bien del concejo. En este caso, en principio, no me planteo acuerdos, ya que puedo ser investida en segunda vuelta como candidata de la fuerza política más votada. Tenemos mayoría suficiente para gobernar a corto plazo, sí tendremos que llegar a acuerdos puntuales, pero que no dañen el proyecto socialista».