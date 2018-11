El temporal de nieve agrava los daños del tejado de la iglesia de Caleao Tejas caídas junto a la iglesia de Santa Cruz la Real de Caleao. / E. C. Las tejas han vuelto a caer sin que se hayan iniciado las obras de reparación de la techumbre MARTA VARELA San Martín del Rey Aurelio Martes, 6 noviembre 2018, 17:02

La iglesia de Santa Cruz la Real, en Caleao (Caso), es una de las joyas arquitectónicas del valle del Nalón, pero su techumbre, reconstruida en 2015, no aguantó las primeras nieves en febrero de 2017. Las tejas fueron arrastradas por la nieve y aunque se realizó una actuación que no fue suficiente. A mediados de marzo, la Consejería de Cultura se comprometía a elaborar un informe sobre el sistema adecuado de fijación de las tejas de la cubierta de este templo para que no vuelvan a surgir desperfectos. Sin embargo, no ha llegado a tiempo.

Diez días después de este compromiso, y cuando se cumplía un mes de la reparación del tejado tras los primeros desperfectos, las tejas volvían a caer tras una nueva nevada. La reparación integral que se inició en 2015 se ponía en entredicho una vez más.

Ante esto, el consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, anunció el pasado 17 de octubre que la cubierta de la iglesia de Santa Cruz la Real de Caleao iba a ser reparada de forma inmediata en dos fases, la primera de las cuales estaba previsto que se iniciase en días. Pero, de nuevo, no se ha llegado a tiempo. No hay rastro de las obras y las tejas han vuelto a caer tras la nevada de hace diez días.

La indignación de los vecinos es grande, aunque la supera su preocupación, porque la techumbre puede dañarse más si las anunciadas obras no comienzan de inmediato.