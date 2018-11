La Casona homenajea a Marcelino Fernández, «un vecino excepcional» Sesenta personas se reunieron en La Casona para rendir homenaje a Marcelino Fernández. / FOTOS: JESÚS MANUEL PARDO Minero jubilado de 83 años, consiguió avances para este núcleo del valle de Samuño. «No fue mérito mío, sino fruto del trabajo de todos», afirma A. FUENTE LA CASONA (LANGREO). Domingo, 25 noviembre 2018, 02:02

La Casona es un pequeño núcleo rural del valle de Samuño, en el concejo de Langreo. Apenas quedan vecinos, «pero en la década de los cincuenta éramos más de doscientos», relataba Marcelino Fernández Zapico. Él se mantiene fiel a sus raíces, se resiste a abandonar el pueblo -«y eso que tengo 'jaula' en Sama», decía en referencia a un piso- y defiende la vida en el ámbito natural.

Por todo ello, y por lo mucho que trabajó por impulsar la vida en la pequeña población, sus vecinos, los de antes y de los quedan, así como la familia, le rindieron un homenaje en la mañana de ayer. Se descubrió una placa de bronce en agradecimiento a todo su trabajo rodeado de más de sesenta personas, cifra que se duplicó en la posterior comida en un hotel de La Felguera. Todos coincidían: «Es un vecino excepcional».

El propio Marcelino, minero durante cuarenta años y jubilado desde hace 30 -el tiene 83-, rememora las sextaferias que hacían a mediados del siglo pasado para poder disfrutar de una carretera o de otros servicios. «He vivido mucho y he visto de todo; sobre todo mucha muerte tras la guerra civil», afirmaba.

Asegura que tiene mucho que contar, muchas históricas y anécdotas. «Estoy muy bien de la cabeza, ¿eh?». Pero ayer se quedó sin habla por culpa de la emoción. Dio una hoja con breve texto que lo tuvo que leer una nieta, Andrea García. «El homenaje que me hacéis es por el logro de avances y mejoras en nuestro pueblo que no son únicamente mérito mío. Todo lo que se ha ido consiguiendo ha sido resultado del esfuerzo y de la unión de todos los vecinos. Mi papel a lo largo de los años ha sido el de empujar, pelear y mantenernos unidos con un fin común, mejorar la calidad de vida y los servicios de nuestra población».

Marcelino Fernández Zapico rememoraba cómo en 1966 hacían una carretera, construían la traída del agua, reparaban y levantaban viviendas y coches o el monumento a los caídos en la guerra civil de la Tejera. Recuerda que lucharon por el colector, el saneamiento público, la recogida de basura «y otras muchas cosas». «Me siento orgulloso de lo que hemos hecho juntos y más de que me hayáis permitido ser la voz y las manos en tantas ocasiones». Entre el público estaba el alcalde del concejo, Jesús Sánchez. «Agradezco al Ayuntamiento, a mis amigos Falo y Chino, y a todos los vecinos que estáis aquí este homenaje que me hacéis, que no es a mí, sino a la lucha y el trabajo de todos los de La Casona y alrededores».