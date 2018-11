Cenizas al pie de 'La Carbonera' en Sama Las cenizas esparcidas junto al monumento en el parque de Sama. / E. C. El Consistorio de Langreo ha procedido a limpiar la zona ante la duda de que fueran restos de una persona o «una broma macabra» | Los vecinos alertan del vertido de una urna funeraria junto a la escultura A. F. G. / M. V. SAMA. Viernes, 9 noviembre 2018, 00:39

La alarma saltaba en la tarde del miércoles a través de las redes sociales: un vecino aseguraba que había visto a una persona derramar las cenizas de una urna funeraria en pleno centro urbano en Sama, junto a la escultura dedicada a Luis Adaro conocida como 'La Carbonera'. «Es increíble», señalaba. Esos restos eran todavía ayer visibles al mediodía. Pero, ¿son realmente las cenizas de alguien?

La respuesta se va a quedar en el aire. El Ayuntamiento de Langreo descartó ayer realizar cualquier tipo de investigación sobre el caso, pero la duda permanece entre la población. Y es que sí que llegaron numerosas notificaciones de lo que había sucedido al concejal responsable de Servicios Operativos, Elías López. «Me he estado informando del caso y tengo que señalar que no se ha presentado denuncia alguna en las dependencias municipales. Se ha trasladado la consulta a los servicios de limpieza y no se ha visto nada raro ni sospechoso en la zona», afirmaba el edil.

Pero no se quedó tranquilo y él mismo se desplazó hasta el pie del monumento: «Me encuentro junto a la escultura y sí que hay restos de cenizas, pero yo no puedo determinar si se trata de restos de una persona o de una cocina o puede que todo sea fruto de una broma macabra», comentaba. Finalmente la solución fue limpiar la zona. «Acabo de dar orden para que se limpie de la mejor manera posible y que no queden restos en el parque», apuntaba López.

Prohibición expresa

El concejal, con la duda en el aire, quiso recordar que existe una prohibición -a través de una normativa de ámbito regional- para esparcir cenizas mortuorias en cualquier espacio público. De ser cierto, el responsable de esta acción podría ser sancionado. ¿Y si fuesen otro tipo de restos? Posiblemente también tendría una multa por verter residuos en un parque público con el riesgo sanitario correspondiente.