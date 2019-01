El centro de salud de La Felguera, sin turno de tarde por falta de un médico Una mujer, sentada en un banco frente al centro de salud de La Felguera. / JUAN CARLOS ROMÁN La baja del facultativo sigue sin ser cubierta desde el mes de julio y la gerencia dice que la suspensión del servicio «es provisional» MARTA VARELA LANGREO. Viernes, 4 enero 2019, 00:12

La gerencia sanitaria del área VIII -la que se corresponde con el valle del Nalón- ha respondido a los usuarios del centro de salud de La Felguera después de que le remitieran una carta en la que le preguntaban abiertamente si pensaba eliminar la consulta médica de tarde, puesto que la plaza del facultativo sigue sin ser cubierta desde el mes de julio. Y la respuesta es que no, que la intención es «restablecer el servicio», puesto que la situación es «provisional». La razón que esgrime es la falta de médicos de familia, por lo que el servicio seguirá, de momento, suspendido.

Su apertura depende, por tanto, de que el Servicio de Salud del Principado encuentre un facultativo para cubrir dicha baja o de que la médico titular se recupere y finalice su baja. Así viene recogido en la misiva: «El servicio se repondrá en cuanto sea posible por reincorporación o si hay disposición de sustituto». La gerencia es clara y alude a uno de los problemas que desde hace meses sufre Asturias: la escasez de facultativos, que no solo se manifiesta en la falta de relevo generacional, sino en la cubrición de bajas, como es el caso. El debate lleva tiempo abierto y los representantes sindicales aluden a necesidad de mejorar las condiciones económicas y laborales para retener a los profesionales del sector.

Sí continúa el de Enfermería

En lo que respecta al servicio de Enfermería, el servicio sí se resta, al haber personal disponible. Las explicaciones no han servido para calmar, al completo, los ánimos de los usuarios, que aceptan las explicaciones y las disculpas de la gerencia, pero que dicen «no compartirlas del todo. Tenemos nuestras dudas». A pesar de ser receptivos y comprender que la falta de médicos puede ser un problema a la hora de restituir dicho turno, creen que se ha abandonado la «búsqueda de soluciones».

Así, recordaban: «Llevamos con este problema desde el verano. Algunos hemos pasado por más de cinco médicos distintos. Nos mandar ir por la mañana, pero no tenemos médico asignado. Nos pasamos un buen rato explicándoles lo que tenemos...». Su temor a que el turno sea eliminado no queda disipado. «La falta de médicos puede ser una razón más para decirnos que este turno no puede continuar. No las tenemos todas con nosotros». «Esperaremos un tiempo y si no nos presentan alguna solución volveremos a reclamar», advierten.