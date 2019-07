«El certamen necesita impulso institucional» En la imagen superior, visitantes en el mercado tradicional. Debajo, Ramón Álvarez durante el pregón. / JUAN CARLOS ROMÁN El pregonero, el ingeniero de Minas Ramón Álvarez, abre las fiestas de Santiago haciendo un recorrido por la historia de la competición entibadora A. FUENTE SAMA. Jueves, 25 julio 2019, 00:08

A las doce del mediodía de ayer se escuchaba el chupinazo que anunciaba el inicio de las fiestas de Santiago de Sama, en Langreo. Poco después, se abría el mercado tradicional en la Plaza del Ayuntamiento. Ya por la tarde, a las siete y media, fue el pregón en la Casa de Cultura. Corrió a cargo de Ramón Álvarez Fernández, ingeniero de Minas y miembro del jurado calificador del concurso de entibadores durante más de treinta años. Parte de su discurso se centró en sus recuerdos de juventud en El Entrego, «donde nací y viví». Pero, sin duda, el grueso versó sobre el concurso de entibadores y su relación con Santiago.

«El certamen nace como una actividad más de las muchas que componen el programa de las fiestas de Santiago, que iniciaron su andadura allá por el año 1899 cuando, según el espléndido libro publicado con motivo del centenario de las mismas, unos cuantos adolescentes de la localidad decidieron organizar una verbena para celebrar la noche de San Juan. Sin embargo surgieron problemas que retrasaron los preparativos y en el ínterin aparece en escena un mecenas de nombre Santiago recién llegado a Sama, que prometió una subvención de un duro a cambio de que la verbena se celebrase el día de su santo».

De esta manera, «más o menos informal nacieron las fiestas». En el año 1902, explicaba, adquieren un carácter más oficial con la constitución de una Junta Directiva, arropada por 220 socios, que preside Rafael Loredo Prendes, y el periodo festivo tiene una duración de tres días durante los cuales se realizan diferentes actividades». Año tras año van cogiendo arraigo entre los vecinos de Sama, hasta el punto de desbancar a las fiestas de San Lorenzo que en aquella época eran las oficiales del concejo. El pregonero no pudo resistirse a preguntarse por el futuro del certamen. «Mucho me temo que si no se le da un importante impulso institucional, no se presenta muy halagüeño».

Por su parte, la alcaldesa, Carmen Arbesú, dijo que «es triste que una competición con esa tradición y ese reconocimiento haya cumplido su ciclo, y es también un sombrío indicio de lo que sucede con nuestros pozos y con el carbón. Pero, como esta es una oportunidad festiva, no toca ahondar hoy en esos pensamientos oscuros. Disfrutemos del momento y confiemos en que la despedida del concurso nos deje un recuerdo emocionante».