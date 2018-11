Ciudadanos desmiente al gobierno de Langreo y asegura que subirá el IBI

. El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Langreo acusa al gobierno de Langreo de decir las verdades a medias. «El gobierno ha asegurado que no habrá subida impositiva para 2019. Esta afirmación es falaz puesto que la recaudación por el IBI urbano será un 2,05% superior. Se han retorcido las cifras y se han dado los datos a medias», ha señalado la concejal de Ciudadanos, Nerea Forcelledo. «Se rebaja el tipo para el IBI urbano, pero aun así no se absorbe totalmente la revalorización catastral. La consecuencia es que se va a recaudar más por este impuesto. Es decir, habrá una subida». Forcelledo pone un ejemplo, «si mi casa vale 1.000 euros y me cobras un 2%, voy a pagar 20. Pero si el catastro pasa a valorar mi casa en 1.500, aunque me cobres un 1,8%, voy a pagar 27». «Desde Ciudadanos hemos propuesto una bajada del IBI de tipo general al 0,74%, y abogado por la supresión del IBI por usos. No sería la situación idónea a nuestro juicio, pero sería más beneficiosa que la actual».