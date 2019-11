El Principado garantiza que el soterramiento de Langreo estará finalizado en 2022 Estado del soterramiento de Langreo a su paso por la Ciudad Tecnológica de Valnalón. / JUAN CARLOS ROMÁN «Esta obra la impulsaron los gobiernos socialistas, que han apostado por ella desde el primer día y han puesto el presupuesto, no una plataforma vecinal» MARTA VARELA LANGREO. Martes, 19 noviembre 2019, 08:13

Mediados de noviembre y el convenio del soterramiento de Langreo, imprescindible para iniciar la segunda fase del proyecto, sigue sin firmar. Una circunstancia que no preocupa al consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño ,que ayer confirmaba que «el convenio ya está listo para firmarse y dice claramente que la fecha de finalización de las obras es 2022. La fecha es esa, no hay otra».

Así le contestaba al diputado de Podemos Daniel Ripa, ante una interpelación urgente sobre si el nuevo convenio «puede dificultar las garantías de finalización de los trabajos. Cofiño reiteró que «el convenio garantiza la finalización de las obras».

Ripa insistió, además, en lo que considera «un desprecio y poco interés por trabajar de forma conjunta» con la Plataforma por la defensa del soterramiento de Langreo, que no ha sido recibida por el consejero a pesar de reiteradas peticiones. «Esta obra la impulsaron los gobiernos socialistas, que han apostado por ella desde el primer día y que han puesto el presupuesto, y no ninguna plataforma», dijo el consejero. «No puedo atender todas las peticiones de reuniones, desgraciadamente, porque el día solo tiene 24 horas, pero me consta que a esta plataforma la ha recibido la alcaldesa de Langreo reiteradas veces. Pueden darse por satisfechos con esa información; yo no iba a darles otra diferete a la que les ha trasladado la alcaldesa», añadió.

Unas palabras que no sentaron nada bien a los miembros del colectivo vecinal, que manifestaron que «la actitud del Partido Socialista sigue siendo la misma, el cinismo. Están empeñados en olvidar que desde 2014 hay un movimiento vecinal luchando por esta obra». Y no cesarán en su empeño de reunirse con el titular de Infraestructuras. «Seguiremos insistiendo hasta que nos reciba, como lo hemos hecho los últimos 22 meses, ya que con la regidora langreana hemos tenido solo dos reuniones que han sido solo formalismos. En el fondo no hemos sacado nada en claro».

El diputado de Podemos transmitió al consejero su preocupación por que haya menos compromisos al desaparecer de este nuevo convenio la figura del Ministerio de Fomento. El consejero fue tajante: «Fomento no aparece porque ahora Feve depende del Adif, que es la administración responsable de la obra y quien firmará el convenio. Antes Feve dependía de Fomento, por eso firmó el anterior convenio. Es lo que hay».

Asturias y en concreto Langreo espera que desde el Adif se fije una fecha para firmar el nuevo convenio que permita comenzar a desarrollar la segunda fase de la obra del soterramiento de las vías. La última fecha prevista era el mes de noviembre, por lo que se espera que en las próximas semanas se pueda avanzar en ello.