El colegio Rey Aurelio de Sotrondio lleva dos días sin calefacción Niños del colegio Rey Aurelio de Sotrondio con el abrigo en clase. / M. V. Si la situación no se soluciona está prevista para mañana una concentración frente al Ayuntamiento MARTA VARELA San Martín del Rey Aurelio Jueves, 10 enero 2019, 15:55

Nueve de la mañana, cuatro grados en las calles de Sotrondio y solo alguno más dentro del colegio Rey Aurelio, donde la calefacción no funciona desde este miércoles por no tener gasoil. Ante esta situación, muchos alumnos no han acudido al centro, pues sus padres decidieron llevar a sus hijos a casa. Otros asistieron a las clases con los abrigos puestos donde había calefactores de aire.

La promesa del Ayuntamiento de que el suministro llegaría a lo largo de la mañana no se cumplió. Por ello, si la calefacción no funciona desde primera hora de la mañana de este viernes se llevará a cabo una concentración frente al Consistorio.

Por su parte, fuentes municipales aseguran estar trabajando para que mañana el centro disponga de calefacción.

