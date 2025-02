El colegio Turiellos deberá esperar todo un curso más por las obras

ALEJANDRO FUENTE OVIEDO / LA FELGUERA. Martes, 29 de octubre 2019, 00:15 | Actualizado 06:39h. Comenta Compartir

Padres y alumnos del colegio público Turiellos, en La Felguera, tenían previsto partir del centro a las nueve y media de la mañana de ayer para manifestarse ante la Consejería de Educación en Oviedo, pero finalmente no lo hicieron. Permanecieron en el lugar a la espera de la llegada al centro de la directora general de Planificación e Infraestructuras Educativas, Ana Isabel López, quien acudió para conocer los daños denunciados. Fue recibida a gritos.

Tras realizar un recorrido por las instalaciones junto con técnicos del Principado y del Ayuntamiento, la responsable regional señaló que el problema es de goteras y descartó que exista riesgo para el alumnado. Aseguró que hay voluntad por ejecutar el arreglo del techo, pero aclaró que las obras no llegarán hasta el periodo estival, cuando no haya clases. Es decir, que escolares y profesores tendrán que sufrir los desperfectos durante todo un curso. Las obras también están condicionadas a la disponibilidad presupuestaria.

El coste del arreglo de la cubierta asciende a unos 240.000 euros, pero ya existe un proyecto que incluye la mejora de los accesos y de los baños. El total suma 385.000 euros. «Nuestra intención es realizarlo todo», anunció López. Lo que no pudo es comprometer plazo ni el calendario para ejecutar las obras.

Los padres exigen saber si hay amianto en la estructura de la cubierta del centro

No obstante, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los padres: «No hay motivo de alarma en el sentido de que no existen fisuras, no hay grietas ni hay problema de que las humedades puedan afectar al cuadro eléctrico puesto que las instalaciones han sido renovadas por el propio Ayuntamiento de Langreo a finales del curso pasado. Por tanto, no hay riesgo ni para el alumnado ni el resto de la comunidad educativa».

Ante la petición de los padres de aclarar si hay amianto en la estructura de la cubierta del centro, aseguró que «tanto los técnicos del Ayuntamiento como de la propia Consejería avalan que no existe riesgo para la salud». La cubierta del edificio, añadió, ya fue encapsulada con una capa de espuma de poliuretano de tres centímetros de grosor y lleva, además una segnda capa impermeabilizarte. «Estas medidas evitan que se puedan diseminar las partículas y que puedan afectar al alumnado».

«Seguimos en huelga»

A pesar de la visita -durante la cual la responsable regional mantuvo una reunión con el equipo directivo del centro a la que también acudió la alcaldesa de Langreo, la socialista Carmen Arbesú-, la protesta en Oviedo no se anuló, tan solo se retrasó. Así, pasadas las once y media salían dos autocares llenos de escolares y padres en dirección a la Plaza de España. «Nuestra intención es hablar con la propia consejera -Carmen Suárez- para que nos dé una solución a los problemas de seguridad del edificio», clamaba la responsable del AMPA, Vanesa Iglesias. «Y si hace falta, hasta con el presidente del Principado, Adrián Barbón». Finalmente, hablaron con Ana Isabel López, quien les trasladó la postura de la Consejería.

Los padres mantuvieron por la tarde una reunión en la que decidieron mantener el paro. «Seguimos con la huelga», anunció Iglesias. Mantendrán las protestas hasta que se cumplan dos reclamaciones. Quieren un compromiso por escrito de que el Gobierno del Principado va a incorporar este proyecto en los próximos prepuestos regionales y exigen que un perito analice si el tejado del centro un perito para determinar si contiene materiales contaminantesNo confiamos solo en las palabras y queremos compromisos firmes».