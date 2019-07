Comienzan las fiestas de Sama, las «últimas que organiza la hostelería»

Hoy dan comienzo las fiestas de Santiago de Sama, que se alargarán hasta el próximo domingo día 28. A las 12 horas tendrá lugar el chupinazo y, media hora después, la inauguración del mercado tradicional en la Plaza del Ayuntamiento. A las siete y media será el turno del pregón, en la Casa de Cultura, a cargo de Ramón Álvarez Fernández, ingeniero de minas y miembro del jurado calificador del Concurso Nacional de Entibadores, que se celebra el viernes.

Es el quinto año que el programa lo prepara la asociación de hosteleros de la localidad tras la abrupta desaparición de la sociedad. Su presidenta, Ascen Verdejo, lo advierte: «Son las últimas que preparamos». La responsable del sector se queja de que hay muy poco apoyo por parte de la sociedad langreana para financiar estas fiestas. «Los hosteleros no estamos para esto, lo que sí haremos es organizar nuestras actividades». Y reprochó a quienes dicen que «somos los bares los que más nos beneficiamos de que haya este tipo de celebración. Hay que decirles que no solo nosotros, porque alrededor hay otros sectores que se mueven gracias a lo que compramos». Verdejo indicó que se quieren reunir con la alcaldesa, Carmen Arbesú, para buscar una solución a este problema. «Si no hay nadie dispuesto a asumir esta organización, estamos dispuestos a aceptar su desaparición; ya ha pasado en otros concejos de la comarca», añadía.

Independientemente a estos problemas, el programa contempla para mañana la misa a las 12 horas en honor al Apóstol Santiago. A la una será la procesión por las calles de Sama. Media hora después, está prevista la actuación de la Banda de Música de Langreo en la explanada de la iglesia. Después será la sesión vermú con varias actuaciones en los locales hosteleros de la asociación.