IU y Compromiso por Lena acudirán juntos a las elecciones municipales La alcaldesa, Gema Álvarez, afirma que no tiene decidido todavía si va a ser la candidata de la coalición. «Es una decisión importante» A. FUENTE POLA DE LENA. Miércoles, 30 enero 2019, 00:08

El coordinador local de Izquierda Unida de Lena, José González, y el portavoz de Compromiso en este concejo, José Agripino Pérez Acebal, comparecieron ayer juntos para anunciar que se presentarán bajo una misma candidatura en las próximas elecciones municipales. «Somos viejos conocidos», recordaba el responsable de la coalición. En 2007 ya concurrieron juntos. Y hasta 2011 Pérez fue edil de Urbanismo bajo la Alcaldía de Ramón Argüelles, actual coordinador regional de IU.

González señalaba que ahora se inicia la fase de diseño de la lista electoral, en la que se decidirá la marca y se diseñará el programa bajo los principios dude la izquierda. ¿Quién será el cabeza de lista? «No está todavía decidido, pero yo confío en que sea la actual alcaldesa, Gema Álvarez». Ella accedió al cargo tras la marcha de Argüelles en diciembre de 2016.

La propia regidora afirmaba ayer que se trata de «decisión de muy importante» y que todavía no ha tenido tiempo para una reflexión sosegada. No obstante, sabe que no hay mucho tiempo y se prevé que en pocas se semanas se conozca su postura. «Espero que siga con nosotros, pero es una decisión personal de ella», afirmaba el coordinador local de IU. «La gestión que ha hecho hasta ahora ha sido muy positiva, solo basta recordar el impulso del centro de salud o de la Vuelta Ciclista a España en el concejo». González se da un plazo de unas dos semanas para perfilar la candidatura.

«Valoramos este acuerdo para abordar un programa en común para las próximas elecciones municipales», planteaba, por su parte, Pérez. «Es el momento de no cerrarse en unas siglas e ir más allá buscando puntos en común; no es la primera vez que acudimos juntos a las elecciones, las ganamos en 2007 después de doce años de mandato socialista poniendo en marcha un proceso de transformación del concejo», añadió.