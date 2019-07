El concurso de entibadores, en riesgo de desaparecer por la falta de relevo generacional Participantes en el concurso de entibadores del pasado año. / J. C. R. El organizador de la cita en Sama, Juan Fernández, anuncia su renuncia a continuar con la labor que desempeñó durante treinta años ALEJANDRO FUENTE SAMA. Jueves, 25 julio 2019, 00:12

Se van a cumplir, mañana, 75 años del concurso nacional de entibadores de Sama, una actividad que se encuadra en las fiestas de Santiago de la localidad langreana. Pero existe un riesgo de que no se vayan a celebrar más y que el certamen desaparezca como la propia actividad minera de la comarca del Nalón. Son varios los motivos que hacen que muchos sectores en el concejo ya den por muerta esta tradicional actividad que se había convertido en una de las citas fundamentales del programa festivo. «Ya no hay relevo generacional, no hay mineros en activo que sustituyan a los actuales participantes», explicaba ayer Juan Fernández, organizador del evento desde hace treinta años.

«Para esta edición me costó mucho sudor reunir a las veinte parejas participantes», aseguraba. Pero hay también una puntilla que puede rematar de forma definitiva la celebración de este certamen en 2020, y es que el propio responsable del evento lo deja. «Ya no puedo seguir más, estoy cansado. Es mucho trabajo y estoy yo solo. Hay que tratar con Ayuntamiento, pedir permisos, con Hunosa para la madera y traer a los propios participantes», detallaba Fernández.

No obstante dice que su retirada no se traduce, necesariamente, en la desaparición del concurso. «Siempre puede haber alguien que tire por ello, es sacrificado, pero se puede hacer». Aunque también admite que encontrar relevo en la organización va a ser muy complicado. «De momento, nadie ha dado el paso», añadía.

Juan Fernández confiesa que le da «algo de pena» que el concurso pueda desaparecer después de 75 años de historia y de tres décadas tirando por él. «Pero ya se nota la falta de participantes, que hay menos, y no estoy dispuesto a organizar una exhibición con ocho o diez parejas», decía resignado. El organizador, que ahora tiene 62 años, trabajó durante una década en el Pozo Candín y por otros once años fue miembro de la Brigada de Salvamento Minero.

El programa

A las 16.30 horas de mañana dará comienzo la concentración de los participantes en el 75 Concurso Nacional de Entibadores Mineros en la plaza de España. Poco después será la recepción a los concursantes y al jurado de la prueba en el salón de plenos del Ayuntamiento. La alcaldesa, Carmen Arbesú, dirigirá unas breves palabras a los participantes antes del sorteo de los puestos. A las 17.15 horas será la salida del Consistorio y el recorrido hasta el Monumento al Minero del Parque Dorado. La Banda de Música de Langreo acompañará al cortejo. Desde allí, los participantes se dirigirán a la zona del concurso, habilitada al lado del río Nalón a la altura del IES Jerónimo González. El final del concurso y la entrega de premios está prevista para las 20.30 horas.

Al riesgo de desaparecer del concurso se suma el peligro de las propias fiestas, ya que la hostelería ya ha avisado de que este es el último año que organiza el programa.