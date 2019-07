«Los concursos de entibadores están condenados» Los entibadores, durante la celebración del 75 concurso de Sama. / FOTOS: JUAN CARLOS ROMÁN Veinte parejas luchan por ser las mejores en la 75 edición de una competición que corre el riesgo de ser la última Los participantes en el certamen de Sama creen que «no hay gente para el relevo» ALEJANDRO FUENTE SAMA. Sábado, 27 julio 2019, 00:10

Ataviados con ropa de trabajo y con herramientas, los participantes del 75 concurso nacional de entibadores mineros se acercaban, ayer por la tarde, a la Casa Consistorial de Langreo. A las cinco fue la recepción de la alcaldesa, Carmen Arbesú, antes de dirigirse hasta el Monumento al Minero del Parque Dorado. Desde allí, desfilaron a la zona del concurso, habilitada al lado del río Nalón a la altura del IES Jerónimo González. Puede que sea la última vez que se haga ese paseíllo. El certamen está en serio riesgo de desaparecer por la falta de relevo generacional y porque su organizador durante treinta años, Juan Fernández, deja esta actividad.

A los propios participantes no les pillaba por sorpresa esta desaparición del certamen. «Esto ya se veía venir porque falta de todo, no hay gente joven que coja nuestro relevo y no hay financiación para poder dar cobertura a estas citas», afirmaba Manuel Rodríguez, del Club de Entibadores del Caudal. «De hecho, todos los concursos que quedan están sufriendo la misma situación. Es cuestión de tiempo, están condenados». Ya no hay minería -solo queda abierto el Pozo Nicolasa en Mieres- y esta situación «provoca todo lo demás».

«Una forma de vida»

«Hace unos años, había en Asturias como trece o catorce concursos y exhibiciones. Ahora deben de quedar tres y alguna más en León y en Palencia. No hay relevo», aseguraba Bernardino Fernández a la puerta de la Casa Consistorial. «Es una tradición que no se debería de perder porque ha sido toda una forma de vida en las comarcas mineras», añadía Pablo Menéndez. En el grupo en el que estaba se inició el debate. «¿Y cómo se hace? ¿Con una escuela de entibadores? ¡Qué más da si no hay minas!».

Sus protagonistas observan con resignación la desaparición de los concursos de entibadores que fueron una muestra popular de lo que ocurría dentro de los pozos, de un trabajo esencial que ya casi no existe. «No hay nadie que venga detrás», explicó Daniel Iglesias, de 34 años y de Turón. «Soy uno de los participantes más jóvenes. Empecé con 17, pero ya no hay concursantes de esas edades. Es una pena que esto vaya a desaparecer».

Solo hay una forma de salvar el certamen: que alguien se anime a coger el testigo y asumir la organización, algo que parece complicado.