El Conservatorio del Nalón teme por su futuro al quedarse sin gestor Un grupo de estudiantes del conservatorio se dispone a ensayar con el violín. / JUAN CARLOS ROMÁN La ley obliga a la mancomunidad a dejar de prestar el servicio, el Principado no lo asumirá y los cinco consistorios siguen sin pronunciarse MARTA VARELA LANGREO. Jueves, 15 noviembre 2018, 00:19

«Amenazados». Así dicen sentirse los padres de los 220 alumnos del Conservatorio del Valle del Nalón ante la actitud de las instituciones, que no dan un paso adelante para asumir su competencia. El problema de fondo es que la Mancomunidad del Valle del Nalón -que es quien gestiona el servicio- no puede seguir realizando esta función por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local. El Principado reconocía el pasado mes de febrero que no va a gestionar el centro. Su planteamiento fue claro: «La posibilidad que consideramos más adecuada para garantizar su permanencia, dentro del nuevo marco competencial de las entidades locales, es que sea asumido por alguno de los ayuntamientos integrantes de la mancomunidad». Sin embargo, desde entonces, los cinco ayuntamientos del valle no han dado un paso adelante y el asunto llegará a los tribunales para decidir su futuro.

Ante esta incertidumbre competencial, que se dirimirá en los juzgados, la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del conservatorio sostienen que «resulta imposible comprender cómo el Conservatorio Valle del Nalón, nuestro conservatorio, está en tela de juicio de manera recurrente tanto desde la Mancomunidad Valle del Nalón como desde todos y cada uno de los cinco ayuntamientos que forman este valle». «Nos preguntamos -añaden- dónde están esos políticos que eran capaces, a través del diálogo y el consenso, de llegar a acuerdos que beneficiaban a la comunidad. Deberían defender de forma visceral una institución que divulga la cultura y que imparte formación reglada desde hace 36 años».

Incluso temen por su futuro. «Nos sentimos amenazados al poner en peligro algo que en nuestras familias forma parte de la vida, de lo más profundo y esencial de nuestras vidas».

Con 220 alumnos, imparte formación reglada desde hace 36 años El centro le cuesta al ente supramunicipal cerca de un millón de euros al año «Divulga la cultura y reporta un bien indudable para todos», defienden las familias

La indignación de los progenitores de los 220 alumnos del centro, que lleva años a máxima ocupación, aumenta cuando creen que es una cuestión económica la causante del problema. «Nuestros representantes de la Administración local debaten sobre quién es el titular de la competencia del Conservatorio. Adivinamos que detrás de esta discusión está su coste, y menos comprendemos cómo se entran en valoraciones monetarias cuando de lo que estamos hablando es de un servicio que reporta un bien indudable a una comunidad que obviamente demanda esta atención, cupo de matrícula lleno año tras año». Y, por último, apuntan que «si hablamos de dinero, quizás no está de más dar a conocer que este servicio es público, pero no gratuito para las familias. Pagamos una tasa mensual que supone una cuantía importante, no son precios populares». El conservatorio cuesta a las arcas de la mancomunidad un millón de euros al año.