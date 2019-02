IU considera que Jonatan López dimitió «porque no le gustaba su puesto en la lista» MARTA VARELA Jueves, 21 febrero 2019, 00:35

Incredulidad y tristeza. Así se mostraban ayer los dirigentes de Izquierda Unida de Langreo al conocer los motivos esgrimidos por el exedil de la formación Jonatan López para explicar su dimisión, presentada en el Consistorio langreano el pasado viernes.

El coordinador general de la organización, David Álvarez, ponía voz a muchos militantes y aseguraba que «es triste que intenten generar un problema porque no guste el puesto que te han ofrecido en la lista de confluencia». Álvarez explicaba que si el exconcejal de Urbanismo no va en la lista «es porque cuando se le dijo que iba a ir de número nueve, no le gustó. A IU nunca le planteó las desavenencias que explicó para dimitir. Nunca planteó diferencias políticas en las reuniones orgánicas en las que participó».

Tampoco entiende los ataques directos al regidor, Jesús Sánchez. «Siempre hablamos de el alcalde como cabeza de lista, pero el resto de los nombres se consensuaron entre varias personas, Jesús nunca puso condiciones ni nombres concretos».

Álvarez confía en que la lista de confluencia de IU, Somos y Equo revalide la Alcaldía en los próximos comicios municipales. «Tenemos un gran equipo y muchas ganas de seguir trabajando por Langreo y los langreanos».