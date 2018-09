La Cortina recupera la normalidad tras el argayo Trabajos de retirada del argayo el pasado mes de julio. / FOTOS: J. M. PARDO Los vecinos han retomado su vida diaria, aunque aseguran que nunca olvidarán que ese 26 de junio «pudo suceder una desgracia» Las trabajos de retirada de rocas han terminado y se prevé que en un mes concluya la adecuación de la zona afectada MARTA VARELA LA CORTINA (LENA). Lunes, 24 septiembre 2018, 00:55

Ni rastro queda ya del argayo en el pueblo de La Cortina, en el concejo de Lena. Las previsiones apuntan que en aproximadamente un mes podrían concluir los trabajos que ahora se centran en la estabilización de la ladera que se deslizó sobre el pueblo el pasado 26 de junio.

«Las últimas noticias que tengo de los responsables de la obra es que si el tiempo acompaña podrían finalizar las labores en un mes», señaló la alcaldesa lenense Gema Álvarez. Una noticia que recibieron muy bien los vecinos de La Cortina, que poco a poco recuperan la normalidad en su día a día, aunque aseguraron que «nunca olvidaremos que esa mañana pudo suceder una desgracia. Al menos ahora se ve todo limpio». Los trabajos se han realizado prácticamente «a destajo». Comenzaron apenas nueve días después del desprendimiento de rocas y no han parado desde entonces.

Durante el mes de julio, las tareas se centraron en la colocación de una malla metálica en la zona central de la ladera para proteger y dar seguridad al pueblo. Se construyeron dos muros de contención en dos alturas diferentes. En los laterales, se asentó el terreno con anclajes, para evitar en la medida de los posible que la montaña volviese a ceder. Ahora, los operarios están comprobando cada actuación para confirmar que los trabajos han sido, como todo parece indicar, los adecuados.

La empresa encargada de la obra, Construcciones Souto, de Cangas del Narcea, tuvo que demoler de forma controlada la roca «madre» que se desprendió provocando el argayo, por temor a que se cayesen nuevamente más fragmentos de la misma. Todo el material que se picó de las tres grandes piedras que se desprendieron, se aprovechó para construir la escollera de seguridad.

Cuatro viviendas afectadas

Todo sucedió el pasado 26 de junio, a media mañana. Los vecinos de La Cortina se encontraban realizando sus quehaceres diarios cuando, sobre las once y media, un fuerte ruido les hizo observar cómo tres grandes piedras rodaban hasta el pueblo afectando a cuatro viviendas que no están habitadas en ese momento. Las enormes rocas quedaron encajadas en las calles del pueblo, a escasos metros de las viviendas, donde sí residen sus propietarios. Ayer recordaron que «fueron unos segundos angustiosos, todo se cubrió de polvo». Las cuatro familias que viven a diario en el pueblo enseguida se reunieron. No faltaba nadie. El pueblo fue desalojado durante esa tarde-noche hasta comprobar que nadie había resultado herido y que la ladera no presentaba nuevos riesgos de desprendimientos, según los técnicos regionales.

Las intensas lluvias caídas esa temporada en Asturias aceleraron la inestabilidad en la ladera, lo que provocó el argayo, afirmaron los técnicos.