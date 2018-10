Las cuencas corren contra el cáncer La salida de la marcha contra el cáncer en Mieres fue una fiesta solidaria desde el comienzo. Mieres y Sobrescobio agotan los dorsales en sus citas solidarias, de rosa y lilaMás de 3.000 personas acudieron a la convocatoria del Caudal y en el Nalón se agotaron los 300 dorsales que se repartieron por la causa MARTA VARELA MIERES / RIOSECO. Lunes, 22 octubre 2018, 01:08

Los vecinos de las cuencas mineras corrieron ayer contra el cáncer de mama luciendo camisetas rosas, en Mieres, y lilas, en Sobrescobio. Niños, padres y abuelos se unieron en este trayecto que sacó a la calle a miles de personas en una jornada solidaria. Mieres, en el Caudal, y Sobrescobio, en el Nalón, se calzaron las zapatillas con el único objetivo de concienciar a la población sobre esta enfermedad y recaudar dinero para que la investigación para erradicar esta lacra que sigue afectando a miles de mujeres, sin tener en cuenta los años ni otras circunstancias.

La delegación de Mieres de la Asociación contra el Cáncer organizó, con ayuda del Ayuntamiento mierense, la cita en la que se estima que se superaron con creces los 3.000 participantes. Fue una carrera solidaria en el que todos los participantes resultaron ganadores porque «todos cruzaron la meta contra el cáncer». La propuesta era cubrir el recorrido estipulado de cuatro kilómetros caminando -opción escogida por la mayoría de participantes-, o corriendo, modalidad apoyada por muchos grupos de atletas asturianos que cada año se acercan a Mieres a colaborar con la causa. Todos, con la misma ilusión de participar con el mismo objetivo: sumar apoyos en esta lucha.

Y todos a una, especialmente entrañable fue la prueba que se organizó en Mieres para los más pequeños. «Es una buena manera de comenzar a concienciarlos en una lucha que esperemos no sea demasiado larga», explicó la presidenta de delegación mierense de la Asociación contra el Cáncer, Loli Olavarrieta. Y todo este esfuerzo tuvo su recompensa. Los aplausos y gritos de apoyo que recibieron niños y mayores desde las barreras instaladas por el Ayuntamiento por cientos de vecinos que no quisieron perderse la prueba y que, aunque no participaron, colaboraron en esta lucha luciendo atuendos rosas o adquiriendo los productos que desde la Asociación contra el Cáncer se pusieron a la venta y que convirtieron Mieres en una auténtica marea rosa.

Mientras, a la misma hora, en la comarca del Nalón la bandera contra el cáncer la izó en esta ocasión el Ayuntamiento de Sobrescobio y no fue rosa, sino lila. Por cuarto año consecutivo las calles del concejo, desde Soto de Agues, fueron el escenario del recorrido que terminó en la plaza del Ayuntamiento de Rioseco. Todo el dinero recaudado se destinará al IUOPA (Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias). Como cada edición se agotaron los 300 dorsales y hubo quien contribuyó desde la fila 0 con un donativo.