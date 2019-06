«Las cuencas necesitan un plan especial para que no se cierren más colegios» La última foto del profesorado, religiosas y personal administrativo del colegio San José, que cerrará después de 95 años. / M. VARELA El San José de Sotrondio se despidió tras 95 años de historia; su directora señaló a Educación y a la despoblación como las principales causantes MARTA VARELA SOTRONDIO. Domingo, 30 junio 2019, 01:39

«Nadie gana con este cierre, todos perdemos». Con estas palabras la directora del colegio San José de Sotrondio, Covadonga Fernández, se despedía de los 95 años de historia del centro educativo. Lo hacía rodeada de compañeros y de alumnos y también de exalumnos que han tomado parte en la vida de la escuela. Entre ellos, el posible presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón. La directora le pidió disculpas antes de iniciar su discurso, también a su marido y alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez. «En casa se me echará la bronca, pero tenía que hacerlo. La presión a la que nos sometió la Consejería de Educación desde 2017 con el cierre de primero de la ESO y otras unidades ha precipitado el cierre. Eso sí, peleamos y luchamos, apoyados por familias, sindicatos y grupos políticos municipales», dijo.

Fernández hizo alusión a uno de los problemas que más preocupa a los vecinos, «la despoblación de las cuencas». «Hace tiempo tres alcaldes del valle del Nalón acudieron a la Consejería de Educación para que se bajase la ratio de las aulas en los centros de las comarcas mineras y para que se tomasen medidas especiales, pero me consta que no fueron escuchados», añadió. Su reivindicación fue más allá del concejo en el que se ubica el colegio San José. Insistió en que «para evitar que la gente se vaya de los pueblos, en las cuencas necesitamos un plan especial para no llegar a estas decisiones extremas», subrayó en referencia al cierre del centro. «Para nosotros cualquier medida que se tome ya llegará tarde, pero adóptenlas por los vecinos de las comarcas mineras», sumó. Con la mirada fija en los representantes políticos presentes en la sala, les recordó que «los que tenéis responsabilidades sois los que tenéis que tomar medidas».

Calidad educativa

Covadonga Fernández destacó que los colegios públicos que ahora acogerán a los alumnos del San José (120) ahora tendrán aulas más numerosas «y eso tendrá impacto en la calidad educativa», además de recordar que a partir del mes de septiembre, «el valle del Nalón contará con 22 parados más». Se refería a los miembros del profesorado que no dudaron en acudir al acto de cierre del colegio y que, en muchos casos, no pudieron contener las lágrimas de emoción al pensar que el próximo curso no volverán al edificio en el que ayudaron a formar a muchos jóvenes.

Al acto también acudieron representantes del PP municipal y regional, como Teresa Mallada, que aseguró que «es un día muy triste para el colegio, se cierran 95 años de docencia por la política de ataque a los centros concertados que mantienen desde hace años los distintos gobiernos socialistas, me llama la atención que estén aquí los responsables».