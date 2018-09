David Moreno, dispuesto a dialogar con el PSOE año y medio después de su expulsión El actual alcalde de Aller, no adscrito, David Moreno. / J. C. ROMÁN El alcalde no adscrito de Aller evita posicionarse sobre la posibilidad de encabezar la lista de los socialistas al Ayuntamiento ALEJANDRO FUENTE CABAÑAQUINTA. Sábado, 29 septiembre 2018, 00:20

David Moreno es un hombre que nunca se calla, ya sea por defender los intereses de su concejo o los suyos propios, sobre todo tras haber sido procesado por un presunto caso de prevaricación por el que fue apartado del PSOE. Pero ayer el alcalde era muy parco en palabras. El regidor, que ahora tiene la condición de no adscrito, quería evitar a toda costa posicionarse sobre su futuro político. Muy especialmente tras las declaraciones de la secretaria general de esta formación en el concejo, María Martínez Prada, en las que señalaba que se busca candidato a la Alcaldía -para las elecciones de mayo de 2019- sin descartar a nadie, ni al propio mandatario local. «Eso no toca», repite Moreno en varias ocasiones a las preguntas de EL COMERCIO, sobre esa posibilidad. Eso sí, no dice en momento alguno que rechaza de pleno volver a formar parte de una hipotética candidatura socialista y sí que quiere hablar del asunto con su antiguo partido.

¿Se plantea regresar al PSOE? «Eso, ahora mismo, no me toca». ¿Va a seguir activo en la vida política? «Eso tampoco me toca». ¿Ni como independiente? «No, eso ahora no toca». ¿Y qué es lo que toca? «Poner todos los esfuerzos en la gestión diaria en lo que queda de mandato, ya que son muchos los proyectos en marcha».

Rehabilitación pendiente

Pero, ¿y si recibe una llamada del PSOE, qué haría? «De momento, hablar con ellos, de muchas cosas. Siempre estoy dispuesto a dialogar, de hecho, ya lo he hecho. Soy una persona de diálogo, siempre». ¿Con el secretario general de la FSA, Adrián Barbón, también habla? «Considero que también es una persona de diálogo y con la que mantengo el contacto, siempre lo he mantenido». ¿Se ha abordado las posibilidad de la rehabilitación? «No, de eso no, sí que hemos tratado mi situación procesal», respondía.

Y es que es precisamente el actual estado de su proceso judicial lo que impediría, de momento, esa posible rehabilitación. Ya ha sido absuelto de esa presunta prevaricación el pasado mes de febrero, pero el fallo fue recurrido y se está a la espera de una sentencia firme, de la que Moreno se muestra convencido que será favorable.

María Martínez Prada lo admitía el jueves, el PSOE de Aller parte de una situación complicada porque carece de representación en el Ayuntamiento tras grave crisis de abril de 2017. Moreno fue imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa en la contratación de unos servicios deportivos. Se inició juicio oral y el entonces regidor socialista estaba obligado a dimitir por el código ético del partido. No lo hizo y la Federación Socialista Asturiana (FSA) actuó. La consecuencia fue que el resto de ediles apoyaron al ahora alcalde no adscrito y se dieron de baja de la formación. La responsable política informó de que hay varios nombres encima de la mesa para encabezar la lista, pero que aún no hay nada decidido.

Sobre Moreno, admite que tiene una buena relación con él y afirma que «no se puede decir que nos estemos planteando recuperar a David para encabezar una candidatura, pero tampoco se descarta, porque no se descarta nada».

Un posible regreso depende de que se finiquite la situación procesal, del visto bueno de la propia FSA, de la dirección local y de los militantes, que quedaron divididos en la citada crisis interna.