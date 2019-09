Se declara en huelga de hambre hasta que lo operen Solís, en la misma cama en la que lleva un mes. / JUAN CARLOS ROMÁN Jesús Álvarez Solís, vecino de Lena, lleva un mes en el Álvarez-Buylla esperando a que lo operen de la espalda A. FUENTE MIERES. Viernes, 6 septiembre 2019, 02:09

Nunca se imagino Jesús Ángel Solís la odisea que iba a vivir dentro del hospital de Mieres, el Álvarez-Buylla. Este vecino de Lena lleva sufriendo, por mucho tiempo, dolores intensos de espalda; se le detectaron daños en la columna y le recomendó operar. Y entró en el centro hospitalario el pasado 7 de agosto mientras pensaba que iba a estar solo unos días en el complejo. Ayer, casi un mes después, seguía postrado en la cama de la cuarta planta sin saber cuándo va a poder entrar en quirófano. «Me siento como un conejillo de indias, como un perro tirado. ¡No hay derecho a lo que me están haciendo!», se lamenta.

¿Cuál es el motivo por el que lleva tanto tiempo en el hospital? Él mismo no es capaz de explicarlo con claridad porque no hay una razón convincente para ello. «Lo que sé es que llegué a entrar en quirófano. Me iban a operar el pasado viernes, al fin, de mi pinzamiento en la columna vertebral. Me anestesiaron y todo. Me despierto en reanimación y me entero de que no me han intervenido. Otra vez a la habitación y vuelta a empezar», se queja. Al parecer, señala, uno de los problemas que está generando este importante retraso es que no hubo opción a ponerle una sonda necesaria para la intervención.

«Desde entonces me pusieron un tubo en el ombligo y orino en una bolsa. Me tendría que haber visto estos días la uróloga del hospital para poder operarme esta misma semana; pues otra vez que no, que no me va a mirar hasta la próxima semana y aquí sigo, tumbado en esta cama y sin poder hacer nada», decía Jesús Ángel Solís.

Esta situación ha generado el hartazgo en este trabajador autónomo de Lena. «Pues eso, que me tengan aquí, con pensión completa, comidas y cama», decía a modo de crítica por el coste que supone tener a una persona ingresada en un hospital «para nada». Pero su protesta va a llegar más lejos. «Ya les he dicho a los médicos y enfermeras que no voy a comer nada de nada, ni a beber, hasta que no me ofrezcan una solución a este problema». Una huelga de hambre en toda regla dentro del Álvarez-Buylla. «Que hagan lo que quieran, pero yo no puedo seguir aquí tirado».

Y esto no se queda aquí. «Ya he puesto el asunto en manos de un abogado para denunciar al hospital; no es de recibo que entre para ser operado de forma inmediata y me tengan aquí encerrado desde hace casi treinta días. Esto no se puede consentir, y lo peor es la falta de explicaciones convincentes para lo que ocurre. ¡Que me digan que no hay personal y que lo traigan de otro sitio!», manifiesta el paciente desde su cama.