El Defensor del Pueblo pide, por segunda vez, que se celebren los plenos en Lena La institución afirma que el Ayuntamiento «persiste en su actitud de no contestar» a la petición de celebrar las sesiones todos los meses POLA DE LENA.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, asegura que la institución que preside «se ha visto obligada a recordar una vez más» al equipo de gobierno de Lena, encabezado por Gema Álvarez (IU), «su deber de colaborar para el rápido esclarecimiento de la situación» que se plantea tras una queja presentada por el PSOE en septiembre de 2018. Los socialistas, cuyo portavoz es Daniel Sánchez Bayón, denunciaron la falta de convocatorias regulares de los plenos ordinarios en el Consistorio, lo que se traduce en una merma del funcionamiento democrático de la administración local y de la falta de un control, por parte de la oposición, a la acción del gobierno. El Defensor del Pueblo señala, por medio de un escrito, que el Ayuntamiento «persiste en su actitud de no enviar la contestación pedida».

El equipo de gobierno no responde, de este modo, a las peticiones formuladas por Francisco Fernández Marugán. En marzo de este año, el Defensor del Pueblo remitió ya un primer escrito dirigido al equipo de gobierno y sugirió que se celebraran las sesiones plenarias ordinarias en el Ayuntamiento «según la periodicidad establecida en el acuerdo adoptado por el Pleno al principio de este mandato -en referencia al anterior- y sin que se puedan sustituir por otras sesiones de carácter extraordinario».

En ese documento de marzo, la institución señala que la alcaldesa «reconoce que no ha cumplido el acuerdo adoptado en junio de 2015 sobre la periodicidad de esas sesiones ordinarias» y lo justificó por su coste, 1.400 euros en concepto de dietas. El Defensor del Pueblo recuerda que los acuerdos plenarios deben ejecutarse conforme a lo establecido y son de obligado cumplimiento tanto para los destinatarios como para la propia administración.

El portavoz socialista señala que el Defensor del Pueblo requiere de nuevo al Ayuntamiento de Lena para que explique por qué no celebran plenos ordinarios. «El equipo de gobierno no solo no contesta a este requerimiento, sino que desde la reprimenda de marzo aún no se han celebrado, ni el de marzo ni el de abril, mientras que en mayo no hubo por ser electoral». El último que ha habido ha sido el de la aprobación del organigrama municipal y tuvo carácter extraordinario, por lo que no caben preguntas.