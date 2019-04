IU denuncia los pasquines que acusan al alcalde de Mieres de «cobrar en negro» Por la izquierda, Enriqueta Rodríguez, Beatriz González y Ricardo González, de IU Mieres. / FOTOS: PARDO La coalición asegura que se trata de una campaña de acoso y derribo contra Aníbal Vázquez. «Cuando no hay ideas solo queda la difamación», afirma ALEJANDRO FUENTE MIERES. Miércoles, 1 mayo 2019, 00:18

Todo el concejo amanecía ayer lleno de pasquines con graves acusaciones contra el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez. En el texto, en el que no aparecía firma alguna, se le acusa de cobrar dinero en negro. En la hoja se puede leer que el regidor «presume de no cobrar» por su cargo, «pero lleva ocho años cobrando 1.500 euros al mes en dinero negro». También se indica «no le bastaba con su pensión» o «para el alcalde lo urgente era llenarse los bolsillos en secreto a costa de los mierenses». Las calles estaban llenas de estos papeles y hasta se llegaron a buzonear en algunas zonas del centro urbano. Izquierda Unida anuncia que va a denunciar el suceso ante la Policía Nacional para determinar el autor o autores de «este hecho calumnioso» que consideran delictivo. «Vamos a poner a nuestros servicios jurídicos a trabajar para determinar el alcance de este ataque», añadía la coordinadora de la coalición ene l municipio, Beatriz González.

«Se trata de una situación que se aleja de cualquier parámetro democrático ante una campaña electoral. Estos panfletos demuestran la actitud de un grupo de gente, porque esto es imposible que lo haya hecho una sola persona. Se trata de gente organizada que se ampara en el anonimato para atacar la honorabilidad de una persona», decía González en alusión al alcalde. «Esto es una campaña que inhabilita políticamente a sus promotores de forma cobarde y miserable. Esto, además, es un delito. Se habla de dinero negro». Desde la coalición se reclamó la colaboración de la ciudadanía para determinar la autoría. «Alguien tiene que haber visto algo. Se trata de una tropelía democrática y estamos dispuestos a llegar a donde haga falta para saber quién lo hizo».

Afectado personalmente

La responsable de la formación apuntaba a que el regidor está afectado, personalmente, por estos hechos. Sobre todo, por su familia. «Hay muchos cauces democráticos cuando alguien tiene constancia de que un cargo público está cometiendo un delito. Los partidos políticos en democracia damos este paso cuando vemos un fraude o un enriquecimiento ilícito. Por eso, consideramos que no es justificable esta situación», apuntaba.

La coalición de izquierdas indicaba que recibió durante toda la jornada apoyos y llamadas de solidaridad con el alcalde. «Nunca vivimos una situación igual en el concejo». De hecho, se ha lanzado una campaña de apoyo al regidor en las redes sociales con el mensaje 'en política no todo vale'.

«Es una situación desagradable para todos nosotros. Hace daño a las personas y a una persona en concreto. Por eso lo hacen, porque Aníbal tiene el cariño de muchos ciudadanos, incluso de quienes no le votan», declaraba la coordinadora de IU en Mieres. «Es un campaña de acoso y derribo contra Aníbal Vázquez y no lo vamos a permitir. Es muy grave, está todo el concejo inundado de estos pasquines. No podemos dar crédito a esta situación. Cuando no hay ideas, lo que queda es el insulto y la difamación». González no se atrevió a especular sobre los posibles autores, «pero vamos a llegar hasta donde haga depurar responsabilidades».