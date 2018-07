Denuncian ante el TSJA la incineración de residuos en la térmica de La Pereda En el centro, la letrada Olga Álvarez, con miembros del Conceyu Contra la Incineración, Tino Vázquez (a la izquierda de la imagen), Luis Berrocal y José Luis García Montes, en Cardeo. / JUAN CARLOS ROMÁN Ecologistas y vecinos sostienen que «Hunosa no está en condiciones de quemar basuras» y que el plan responde a «un interés político» ALEJANDRO FUENTE CARDEO (MIERES). Sábado, 21 julio 2018, 00:44

Son varios los colectivos ecologistas, vecinales y afectados a título individual que se han unido bajo una misma entidad, el Conceyu Contra la Incineración, con un objetivo común: «Evitar que traigan la mierda de Asturias para que se queme en Mieres», en referencia al plan de residuos del Principado que prevé esta posibilidad. Esto es, transformar los residuos en combustible para ser usado en la térmica que tiene Hunosa en el municipio. Ya hubo manifestaciones y protestas, pero ahora esta nueva plataforma da un paso más y ayer anunció una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) para frenar todo el plan regional de residuos.

Al frente de esta batalla legal se encuentra la letrada Olga Álvarez, vinculada a Equo y antigua concejal de Urbanismo en Mieres en el primer mandato de Izquierda Unida. Fue ella quien dio los detalles del proceso. Indicaba, así, que ya se ha presentado recurso contencioso- administrativo previo a la demanda, que espera pueda estar lista antes de final de año. Todo depende del tiempo que tarde el Principado en facilitar ahora todo el expediente. También consideran la posibilidad de solicitar una suspensión cautelar de las pruebas que se están desarrollando en la térmica mierense.

La representante legal de la nueva plataforma recordó que hasta en tres ocasiones los tribunales paralizaron intentos similares, pero con la intención regional de construir una incineradora: «Sin embargo, tras pronunciamientos confusos, resulta evidente que, a pesar del anuncio de la retirada de la planta específica para la quema de basuras, la propuesta de Plan de Residuos 2017-2024 continúa contemplando la incineración de residuos en el Principado, lo que rechazamos». Olga Álvarez señaló que solo el hecho de querer quemar basura ya sería «motivo más que suficiente para cuestionar este necio plan».

No figuraba en las consultas

Pero hay más, porque apuntó que la alternativa elegida no figuraba dentro de la fase de consultas previas (de noviembre 2016), «lo cual constituye un fraude al proceso ambiental y a la tan cacareada participación pública». Otro de los argumentos que ofreció la letrada es que la opción por la cual se apuesta «es fruto de un juego de manos del consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra; de una ocurrencia para dar falsas expectativas a Hunosa, que no es gestor de residuos, ni está en condiciones de tratar las basuras de Asturias».

De hecho, afirmó que no se trata de un plan de residuos. «Resulta ser un proyecto ajustado a una necesidad política de un particular: de la hullera pública en este caso, o de un partido (PSOE), sin atender a los criterios generales y globales de la región». Indicó, asimismo, que se basa en hipótesis de tratamientos «sin madurez tecnológica, ni precisión debida». «En la Pereda y en Aboño no es posible quemar basura. Ni en función de sus autorizaciones ambientales, ni por sus limitaciones», insistió.

Humos que se propagan

Representantes del Conceyu alertaron de que los humos que van a salir de la chimenea de La Pereda no se van a quedar justo en la zona. «Se van a propagar y, por eso, instamos a más colectivos vecinales y a otros ayuntamientos limítrofes a que se sumen a nuestra iniciativa para frenar este despropósito», declaraba José Luis García Montes.

Este último también es representante de la Plataforma Antitérmica, que lleva denunciando desde hace años los efectos nocivos que produce esta instalación en los vecinos de la zona norte del municipio. «En Ablaña, un pueblo de trescientos habitantes, se han registrado sesenta casos de cáncer en las últimas dos décadas». Por eso, el colectivo reclama la intervención de los médicos y de la propia Consejería de Sanidad para dar datos al respecto.