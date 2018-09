Denuncian discriminación en el acceso al autobús escolar rural de Los Cuarteles Aida Toimil recoge a la mayor de sus hijas del autobús escolar. / E. C. Las familias aseguran que la consejería y el Consorcio llevan más de tres años intentando suprimir esta línea de transporte M. VARELA LANGREO. Jueves, 20 septiembre 2018, 00:19

Transporte para unos pocos. Los padres de los alumnos del distrito rural de Los Cuarteles de La Formiguera, en Langreo, denuncian «una situación irregular» en el servicio de transporte escolar que, en su opinión, es discriminatorio. Critican que «unos alumnos tienen derecho a ir al colegio en el autobús escolar pero otros no». Incluso comentan que se da la circunstancia de que la Consejería de Educación y el Consorcio de Transportes han decidido que una de sus hijas pueda utilizar el transporte y la otra (que comenzó a clase este año) no.

Es el caso de Aida Toimil, que deja cada día a su hija mayor, Iria Gutiérrez, de 6 años, en el autobús junto a sus compañeros, y se ve obligada a trasladar en su vehículo particular a su hija pequeña, Mara, de 3 años, a la que no le han concedido este derecho. Ante esta situación, ha contactado con los responsables del Consorcio. «Les entregaré un informe policial que indica la distancia al colegio, 2,1 kilómetros, así como que vivimos en el distrito de La Felguera y que el colegio está en Sama».

Según explica, «no nos lo conceden porque alegan que su centro está en la misma ciudad, Langreo, cuando sabemos que en otros distritos como Lada sí se les ha autorizado». Esta familia, que no es el único caso, piden «igualdad con el resto de las zonas rurales del concejo porque llevamos a nuestros hijos al colegio que nos corresponde según la consejería y ahora nos dicen que no tenemos derecho al transporte» explica Claudia Moya. Su hija Nuria se quedó ayer sin subir al autobús. «No me notificaron nada y al ir a subir a la niña me dijeron que no podían llevarla, salvo que pagase el viaje». Dicen que «llevan cuatro años poniéndonos pegas para quitar el autobús escolar».