Denuncian en Laviana la desaparición de material de Protección Civil

«Ha desaparecido material donado por el 112, uniformes que se necesitan para cubrir servicios». Esta es la actualidad del servicio de Protección Civil de Laviana, uno de los más antiguos de Asturias, según el relato de algunos exvoluntarios que, ante esta situación, han decidido pedir la baja voluntaria.

Antes de llegar a un punto que, a su juicio, «podría terminar con este servicio por falta de gente y de material», se mantuvieron reuniones con el concejal encargado del servicios e incluso con el alcalde. «Llegamos a pedirles que cambiasen la llave de la nave donde se guarda el material, ya que nunca vimos la cerradura forzada pero el caso es que las cosas iban desapareciendo», explican.

La solución municipal, critican, fue «no hacer nada de nada y, como mucho, atacar a algunas personas». Por eso, el colectivo se siente engañado por los representantes políticos encargados del servicio.

«Pedimos la dimisión de la actual coordinadora del servicio y del concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Laviana», apuntó Francisco Pulido, uno de los exvoluntarios que está esperando a que se le entregue la baja voluntaria firmada. Pulido trabajó en esta agrupación los dos últimos años y asegura que ha visto cómo se ha ido deteriorando todo. «No han sido capaces ni de darme la baja con las horas de voluntario que he hecho», apunta.

Ante este desbarajuste, aseguran que en torno a media docena de voluntarios han dejado de pertenecer a la agrupación. Algunas personas ya se han integrado en otras agrupaciones cercanas para seguir colaborando como voluntarios.

El detonante que hizo que la agrupación de Laviana comenzase a deteriorarse fue «el afán de algunas personas por que se fuese el anterior coordinador, Miguel Ángel Fernández, alcalde de Caso. Quisieron ponernos a todos en su contra cuando con él todo iba sobre ruedas», apunta Pulido. Además, remarca que «cuando demandas respuestas o les pides implicación lo que hacen es no darte servicios. A mí me tuvieron marginado por criticar algunas decisiones que no vi apropiadas», apunta este exvoluntario.

Otros apuntan que «es necesario que desde el 112 se venga a comprobar cómo está el material que nos donaron porque han ido desapareciendo».