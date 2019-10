«El deporte ha dado a conocer Pola de Lena», subraya la atleta Esther Álvarez La pregonera, Esther Álvarez, con la alcaldesa de Lena. / J. M. PARDO La pregonera de Les Feries destaca el éxito y «el reconocimiento internacional» logrado con la etapa de la Vuelta en La Cubilla A. F. G. POLA DE LENA. Viernes, 11 octubre 2019, 01:35

«Nací en La Caleya, me crié corriendo por sus callejuelas, hice mis pinitos con el baloncesto pero enseguida, participando en un cross escolar, me di cuenta de lo que realmente me gustaba era correr». Así comenzaba el pregón de la atleta Esther Álvarez Herrero, que fue la encargada de abrir anoche, en el teatro Vital Aza, las fiestas de Les Feries de Pola de Lena. «Detrás de los galardones hay mucho trabajo, ilusión, constancia... Momentos buenos, momentos malos... Pero, sobre todo, satisfacción y recompensa de todo el esfuerzo realizado».

Dijo que la grandeza del atletismo «no solo consiste en las marcas o triunfos del deportista, hay deportistas que son más grandes como personas y que nos hacen olvidar las medallas o marcas que ha logrado en su carrera».

La corredora quiso destacar que en Pola de Lena «tenemos grandes deportistas, grandes atletas que han dado a conocer esta villa; este año, más que nunca, se ha dado visibilidad a este concejo, donde el puerto de La Cubilla se ganó el reconocimiento internacional de la Vuelta a España, una etapa Reina. Tenemos también la San Silvestre, que cada año gana más participantes, sobre todo son los más pequeños los que invaden las calles de Pola».

Álvarez destacó que las carreras de montaña están en auge, «son las que permiten conocer los alrededores de este gran concejo». E hizo un llamamiento para disfrutar de Les Feries, «fiestas locales que todos esperamos con gran ilusión para disfrutar de los nuestros, de nuestras familias, para pasar un fin de semana inolvidable... ¡Así que no os entretengo más y nos vamos de fiesta!», exclamó.

El programa de Les Feries continúa hoy con el certamen ganadero en el recinto de Robledo, a partir de las 10 horas. El sábado, el patio de colegio El Pilar acogerá el ferial infantil y, por la tarde, habrá teatro en el Jesús Neira a las cinco.