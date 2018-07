Los descendientes de Luis Adaro, contra el fin exprés del carbón Luis Adaro de Jove, con Julio José Rodríguez, Covadonga y Gonzalo Adaro y el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez. / J. M. PARDO Langreo rinde homenaje al industrial en el centenario de la escultura que rememora su labor en la comarca del Nalón A. FUENTE SAMA. Jueves, 26 julio 2018, 00:12

Los descendientes del industrial Luis Adaro y Magro acudieron, ayer al mediodía, hasta el monumento que recuerda su figura y depositaron un ramo de flores en la base. Era parte de un acto de homenaje al centenario de la propia escultura, obra de Lorenzo Collaut Valera. Fueron tres de los biznietos quienes quisieron destacar la figura del empresario en el impulso de Langreo y de toda la comarca del Nalón. Se trata de los hermanos Covadonga Adaro y Jove, Gonzalo y Luis. Este último destacó que su bisabuelo «logró impulsar el valle, que ahora se encuentra en declive».

Luis Adaro y Jove, geólogo retirado, aseguró que «Asturias se lo debe todo al carbón, no solo la zona de Langreo. Hace 200 años, el Principado era pastoril. Apareció la industrial y todo el crecimiento económico se lo debemos a las minas. La siderurgia se pudo desarrollar gracias a este sector». También se refirió a las medidas propuestas por el Gobierno central. «Yo no digo que no se tenga que producir una descarbonización, pero hay que hacerla con sentido común. Acometer un cierre inmediato y absoluto sería un grave perjuicio que no se puede consentir, hay que buscar consensos para actuar de forma más reflexiva», añadía.

El acto estaba organizado por la Sociedad Cultural La Carbonera. Su presidente, Julio José Rodríguez, destacó la figura del industrial y adelantó que habrá conferencias y actos culturales alrededor de su figura hasta final de año. El acto se cerró con una actuación musical y una recepción en el Ayuntamiento.